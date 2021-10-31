الأحد 31 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس إندونيسيا يقترح ممر سفر مع أستراليا للحاصلين على تطعيم كورونا

جوكو ويدودو
جوكو ويدودو

اقترح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إطلاق ممر سفر مع أستراليا للحاصلين على اللقاحات ضد فيروس كورونا، وذلك لتحسين العلاقات السياحية والاقتصادية بين البلدين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه في إطار هذا الممر، سوف يتمكن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل القادمين من إندونيسيا وأستراليا من الدخول دون الحاجة إلى الخضوع لمتطلبات الحجر الصحي.

وقال ويدودو، المعروف باسم جوكوي، لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خلال اجتماع عُقد أمس السبت على هامش قمة مجموعة العشرين إن الاعتراف الإضافي بشهادات التطعيم من كلا البلدين سوف يساعد في تسريع السفر أيضًا.

وخففت إندونيسيا قيود السفر في أوائل أكتوبر. وخفضت فترات الحجر الصحي إلى خمسة أيام من ثمانية أيام قبل ذلك، وأعادت فتح منطقة بالي السياحية للزوار الأجانب.

وتواصل إندونيسيا حملتها لتطعيم 208 ملايين شخص ضد كورونا. 

وأظهرت البيانات الرسمية أن أكثر من 73 مليون شخص في إندونيسيا قد تلقوا التطعيم بالكامل ضد فيروس كورونا حتى أمس السبت.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

المتهمون بالتحرش بابنة نشوى مصطفى: «اعتدت علينا بالسب لأولوية المرور»

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الأحد 31-10-2021

«أمطار رعدية».. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-10-2021

تطورات جديدة حول «الخناقة المرعبة» أمام «حقوق الإسكندرية»

إجراء عاجل من جامعة الإسكندرية في مشاجرة كلية الحقوق

«البترول» تضع حجر أساس مجمع تفحيم وإنتاج سولار بـ1.77 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

صور

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي

وزير الدفاع الإسرائيلى يوافق على تصاريح بناء للفلسطينيين بالضفة المُحتلة

أرشيف «Cyberserve».. ماذا يفعل قراصنة إيران بـ«ملفات إسرائيل»؟ (صور)