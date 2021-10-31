رئيس إندونيسيا يقترح ممر سفر مع أستراليا للحاصلين على تطعيم كورونا

اقترح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إطلاق ممر سفر مع أستراليا للحاصلين على اللقاحات ضد فيروس كورونا، وذلك لتحسين العلاقات السياحية والاقتصادية بين البلدين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه في إطار هذا الممر، سوف يتمكن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل القادمين من إندونيسيا وأستراليا من الدخول دون الحاجة إلى الخضوع لمتطلبات الحجر الصحي.

وقال ويدودو، المعروف باسم جوكوي، لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خلال اجتماع عُقد أمس السبت على هامش قمة مجموعة العشرين إن الاعتراف الإضافي بشهادات التطعيم من كلا البلدين سوف يساعد في تسريع السفر أيضًا.

وخففت إندونيسيا قيود السفر في أوائل أكتوبر. وخفضت فترات الحجر الصحي إلى خمسة أيام من ثمانية أيام قبل ذلك، وأعادت فتح منطقة بالي السياحية للزوار الأجانب.

وتواصل إندونيسيا حملتها لتطعيم 208 ملايين شخص ضد كورونا.

وأظهرت البيانات الرسمية أن أكثر من 73 مليون شخص في إندونيسيا قد تلقوا التطعيم بالكامل ضد فيروس كورونا حتى أمس السبت.