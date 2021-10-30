بطاطس بالسلمون ودجاج بالخضروات.. أطباق شهية لفصل الشتاء

في الشتاء ترغب قي تناول طعام مغذي، لهذا نعرض لكم فيما يلي طبقان مغذيان لا يستغرق تحضيرهما وقت.

مكونات طبق البطلطس بالسلمون

2 بطاطس مغسولة ومجففة

1 ملعقة صغيرة زيت

2 ملعقة صغيرة صلصة صويا

50 جرام سلمون

20 جرام زبدة

1 ثوم المعمر صغير الحجم مقطع إلى شرائح رفيعة للتزيين

طريقة تحضير طبق البطاطس بالسالمون

سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية ثم أفركي البطاطس بالكامل بالزيت ونصف صلصة الصويا ، يعدها غلفيها بورق المطبخ واخبزيها لمدة 20 دقيقة، ثم اخفضي الفرن إلى 180 درجة مئوية وقومي بطهي الطبق لمدة 40 دقيقة أخرى إلى ساعة ، حتى يصبح طريًا طوال وقومي بإختبار ملمسه بإستخدام سكين.

وفي هذه الأثناء أحضري وعاء صغير واخلطي به ما تبقى من صلصة الصويا مع سمك السلمون ، وضعيها في الثلاجة لتتبل بينما تُخبز البطاطس.

ثم أخرجي البطاطس من الفرن ، واتركيها لتبرد قليلاً بعدها افتحيها على شكل قطع كبيرة، حتي تتمكن البطاطس من الذوبان وتُسكب فوق مزيج بطارخ السلمون وتُزين بالثوم المعمر.

طبق الدجاج بالخضروات

هذا طبق مغذي أخر ملائم لفصل الشتاء، ويستغرق تحضير هذا الطبق نحو أربعون دقيقة ويكفي لأربعة أشخاص

أولا مكونات الصلصة



1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة صوص صويا

1 ملعقة صغيرة زيت سمسم

2 فص ثوم مقشر ومبشور قطعة

1 سم زنجبيل طازج مقشر ومبشور ناعماً

1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل(إختياري حسب الرغبة)

مكونات الدجاج

2 أفخاذ دجاج منزوعة العظم ، مقطعة إلى قطع صغيرة الحجم

1 ملعقة كبيرة زيت

½ بطاطا حلوة صغيرة حوالي 100 جرام، مقشرة ومقطعة إلى شرائح بسمك 5 مم

1 جزرة صغيرة مقطعة إلى شرائح بسمك 5 مم

1 بصلة صغيرة مقشرة وشرائح ناعما

30 جرام من الجبن الطري أو المبشور

2 شرائح الجبن المطبوخ

1بصلة مقسمة إلي شرائح

طريقة تحضير طبق الدجاج بالخضروات

في وعاء كبير، اخلطي كل مكونات الصلصة، ثم قلبي قطع الدجاج واتركيها لتتبل بينما تحضرين باقي الطبق.

ضعي مقلاة حديدية غير لاصقة أو متبلة جيدًا على نار متوسطة، ثم أضيفي الزيت والبطاطا الحلوة والجزر والبصل واتركيها لمدة خمس دقائق تقريبًا حتى تنضج الخضار قليلًا وتحمر قليلاً، ثم أضيفي الكرنب واطهيه لمدة ثلاث دقائق أخرى حتى يلين ويذبل.

بعدها يُضاف الدجاج وكل الصلصة ويُطهى المزيج مع التحريك المتكرر لمدة ثماني إلى 10 دقائق حتى ينضج الدجاج تمامًا وتقل الصلصة إلى طبقة زجاجية سميكة.

بعدها قومي بتحريك المقلاة وأخفضي الحرارة إلى أدنى مستوى ممكن ، ثم أضف الجبن المبشور متبوعًا بالجبن المطبوخ في الأعلى. بمجرد ذوبان الجبن ، زينيها بالبصل الأخضر، ثم تناول الطعام مباشرة من المقلاة عن طريق سحب الدجاج والخضروات من خلال الجبن المنصهر.