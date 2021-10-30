تعرف على خريطة برامج منصة شاهد المفتوحة خلال الفترة المقبلة

تستعد منصة شاهد الرقمية المفتوحة وليست الخاصة بالاشتراكات، لإطلاق خريطة برامجية جديدة ومتنوع تتنوع ما بين برامج مسابقات واسكتشات كوميدية وأعمال ترفيهية، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيلها قريبا، وجاءت أبرز برامج الخريطة البرامجية والمقرر إطلاقها قريبا وتضم عدد من البرامج لكبار النجوم كالآتي:

- برنامج المسابقات "شاهد واكسب" مع الفنانة رزان مغربي ومن المقرر إطلاقه قريبا وهو يشبه في محتواه البرامج التي قدمتها رزان مؤخرا على شبكة mbc خلال موسم شهر رمضان.

أما النجم أحمد فهمي فقد انتهى مؤخرا من تصوير برنامجه الكوميدي الساخر "فهميات" مع أحمد فهمي و يعتمد البرنامج على (اسكتشات كوميدية) و من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة و روج احمد فهمي للبرنامج على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و يظهر احمد فهمي خلال البرنامج بأكثر شخصية .

وتعاقدت منصة شاهد الرقمية مع النجمين هشام ماجد و شيكو لتقديم برنامج جديد بعنوان "اللعبة بجد وجد" مع هشام ماجد و شيكو و البرنامج مستوى من المسلسل الدرامي الشهير “اللعبة” والذي تم عرض أجزاءه الأول والثاني على منصة شاهد و من المنتظر عرض الجزء الثالث في الموسم الشتوى المقبل والذي يجري تحضيراته حاليا و يعتمد البرنامج في محتواه على (اسكتشات كوميدية) عن طريق اللعبة التي تحرك مازو و ويسو ومن المقرر عرضه قريبا حيث تم طرح البرومو الدعائي للبرنامج عبر شبكة mbc ومنصة شاهد الرقمية.

وتقدم الفنانة داليا البحيري برنامج جديد على منصة شاهد الرقمية تحت عنوان "قوى قلبك" مع داليا البحيري وهو برنامج مسابقات يعتمد على وجود أكثر من متسابق وسوف تكشف المنصة خلال أيام عن هوية البرنامج وضيوفه.