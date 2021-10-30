الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

عرض أزياء جورجيو أرماني في دبي (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتزم دبي، اليوم ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للتكنولوجيا، من خلال معرض إكسبو 2020، وهو حدث يحتفل بالابتكار، تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد، ويستضيف هذا المعرض الآن حوالي مائة جناح وطني خاص بدبي يبرز ناطحات السحاب الخلابة، وأقيم في المعرض أمس عرض أزياء علامة جورجيو أرماني ونعرض لكم فيما يلي تفاصيل أمسية جورج أرماني التي أضاءت دبي.

Dfil جورجيو أرماني دبي.

أجواء الاحتفال في دبي

بدت أجواء الإمارات، ملائمة للغاية في ختام أمسية One Night Only، التي نظمها جورجيو أرماني، و تمكن المغني كريس مارتن، دون صعوبة من توجيه أغنيته لـ أصحاب ناطحات السحاب، وظهر الحشد الإماراتي الكبير سعيدًا بالأغنية.

أُقيم الحدث في الهواء الطلق في الطابق الأرضي من برج خليفة الذي يعد أطول برج في العالم، وتضم الطوابق الأربعين السفلية من هذا البرج جزءًا كبيرًا من فندق أرماني، الذي احتفل بعيده العاشر في ذلك المساء.

أبرز ضيوف الأمسية

رحبت الأمسية  بضيوف من الدرجة الأولى هم أصحاب ناطحات السحاب بالإضافة إلي مجموعة من النجوم العالميون أبرزهم  الممثلة شارون ستون، و البطل الأولمبي لمسافة 100 متر مارسيل جاكوبس، والمغني الكوري إريك نام.

وعلى منصة تحدها أشجار النخيل الفضية، قدمت العلامة التجارية الإيطالية قطعًا من مجموعات الأزياء الراقية وربيع وصيف 2022، ولم تشمل هذه المجموعة تصميمات جديدة ولكن  سياق دبي أعطى الصور الظلية للأزياء  لمعانًا هائلا، بفضل ظل برج خليفة الهائل، المحاط بأسطول من ناطحات السحاب كل منها أكبر من الآخر.

دفيل أرماني ضبا

الأزياء الرجالي في العر ض

كانت مجموعة “ريفييرا " الرجالية هي أبرز أزياء الرجال الخاصة بالمصمم الإيطالي، واحتوت هذه المجموعة علي أزياء سوداء من المخمل المرن مع إكسسوارات فاخرة، بالإضافة لمجموعات أخري من  الجاكيت الأزرق و البنطلون الأبيض.

دفيل ربيع 2022 أرماني ضبا.

الأزياء النسائية في العرض

جاءت الأزياء النسائية مطابقة تمامًا للديكور المبهر للموكب الإماراتي حتي بدي أنها نشأت خصيصا من أجله، وخصص الجزء الثاني من العرض بالكامل للأزياء النسائية، ولفتت عارضات الأزياء الإنتباه إليهن بالترتر والثياب المغطاة بتطريز كريستالي ومزينة بأهداب متموجة  تشبه ناطحات السحاب المحيطة بها.

دفيل أرماني ضبا
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