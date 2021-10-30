السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«عبد الغفار» يجتمع بقيادات وزارة الصحة والسكان

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة، اجتماعًا اليوم السبت، بقيادات وزارة الصحة والسكان، بمقر وزارة الصحة.

وقدَّم الوزير، الشكر لقيادات الوزارة على المجهود الجاد الذي بُذل خلال الفترة الماضية في مواجهة جائحة كورونا، وذلك في كافة قطاعات العمل بوزارة الصحة، داعيًا جميع القيادات إلى الحفاظ على نفس معدلات الآداء  للتمكن من مواجهة التحديات الصحية المختلفة وخاصةً جائحة كورونا، مع التأكيد على دعمه المباشر لمنظومة العمل بوزارة الصحة.

كما شدد الوزير، على المؤسسية الكاملة في نظام العمل، واستمرار التعاون والتنسيق الفاعل بين قطاعات الوزارة من ناحية، وكافة مؤسسات الدولة من ناحية أخرى.

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الدكتور خالد عبد الغفار

وأكد الوزير، أولويات أجندة العمل بوزارة الصحة خلال الفترة القادمة، ويأتي في مقدمتها اللقاح الخاص بفيروس كورونا، والاطمئنان على توافر الكميات اللازمة من التطعيمات، وأهمية تيسير حصول المواطنين عليها، بشكل يضمن زيادة ملحوظة في أعداد المواطنين الحاصلين على اللقاح خلال الفترة القادمة، وتكثيف التعاون مع الجامعات والمعاهد لحصول كافة الطلاب ومنتسبي التعليم الجامعي على اللقاح.

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الدكتور خالد عبد الغفار

كما وجَّه الدكتور عبدالغفار، بضرورة الانتظام الكامل في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية، على مستوى إنهاء قوائم الانتظار، وضمور العضلات، وشلل الأطفال، وصحة المرأة، و100 مليون صحة، كما وجَّه الوزير، بضرورة تقديم تقارير دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه بكل مبادرة من هذه المبادرات. 

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الدكتور خالد عبد الغفار

واستعرض الاجتماع أيضًا، تفاصيل منظومة توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية من خلال هيئة الشراء الموحد، مؤكدًا ضرورة المتابعة الدقيقة لهذا الملف وتقديم تقارير أسبوعية بشأن ذلك.

كما وجَّه الوزير بضرورة المتابعة المنتظمة لملف التأمين الصحي الشامل، والالتزام بالبرامج الزمنية المخططة لتنفيذ هذا المشروع القومي الضخم.

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