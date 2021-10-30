السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ممثلة التجارة الأمريكية فى جولة إلى طوكيو وسول ونيودلهى لمناقشة العلاقات التجارية

الممثلة التجارية
الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي

أعلنت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي عن خططها السفر إلى اليابان وكوريا الجنوبية والهند في النصف الثاني من نوفمبر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.
وذكرت صحيفة "جابان تايمز" أن هذه أول زيارة تقوم بها تاي إلى اليابان منذ توليها منصبها في وقت سابق من هذا العام.
وستصل تاي إلى طوكيو في 15 نوفمبر، وتسافر إلى سيول في 18 نوفمبر، وستصل الهند في 22 نوفمبر وستعود إلى واشنطن في 24 نوفمبر.
وخلال رحلتها إلى آسيا، ستلتقي بالمسئولين الحكوميين لمناقشة التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الحلفاء والشركاء الرئيسيين في المنطقة. 
وفي طوكيو، من المتوقع أن يجري تاي محادثات مع مسئولي الحكومة اليابانية، بما في ذلك وزير الخارجية ووزير التجارة. وقالت المصادر إن الزيارة تهدف إلى إعادة التأكيد على أهمية عمل اليابان والولايات المتحدة على قدم وساق لمواجهة انتهاكات الصين لحقوق الملكية الفكرية والممارسات التجارية غير العادلة مثل دعم الشركات المملوكة للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط تاي مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التجارة بين اليابان والولايات المتحدة واتفاقية التجارة الرقمية التي دخلت حيز التنفيذ في يناير.

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وائل لطفي

عدو الفساد

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