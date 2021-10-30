محافظ المنوفية يشهد التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بـ«عمروس»

استكمل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمركز ومدينة الشهداء لتطوير واجهة الريف المصري ، رافقه ممثلى الهيئة الهندسية والاستاذ مجدى رياض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية والمهندس محمد ربيع منسق حياة كريمة بالمحافظة .



وشهد محافظ المنوفية بدء التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحى عمروس بتكلفة 38,5 مليون جنيه والتي تخدم قرية عمروس وكوم مازن ، واستمع المحافظ لشرح عن مكونات المشروع والذي يضم محطة رفع وخط انحدار رئيسي بطول 11,800 كم ، وخط الطرد بطول 7,160 كم من مواسير H.D.P.E قطر 400/450 مم ، و2 محول كهربائي ، ومولد كهربائي قدرة 182 ك .ف.أ، ولوحة الجهد المنخفض والمزودة بتقنية الـBLC،ATS، خزان وقود سعة 4 آلاف لتر، وخلال تفقده للمشروع استمع المحافظ لعدد من طلبات المواطنين بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لمنازلهم ووجه المحافظ على الفور باتخاذ الإجراءات العاجلة لتوصيل الخدمة لهم حفاظاً على الصالح العام.



كما تفقد محافظ المنوفية أعمال التشطيبات النهائية بالمجمع التنموي الخدمي بدراجيل على مساحة 470 متر والمكون من ثلاثة أدوار ، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى ووجه المحافظ رئيس المدينة بسرعة رفع تراكمات الهدم بجوار المجمع حفاظاً على الشكل الحضاري ، فيما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للمجمع الزراعي بدراجيل علي مساحة 416 م2 والمتضمن وحدة زراعية وبيطرية وإرشاد زراعي، وتم الانتهاء من القواعد الخرسانية وجارى صب سقف الدور الأرضي ، وأشار المحافظ إلى أن الهدف من إنشاء المجمعات الزراعية تقديم خدمة متميزة للفلاح بالريف المصري .

وتفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية ابشادى، وتم الانتهاء من كافة الأعمال التشطيبات النهائية للمبنى وجاري تسليمه ، وتتضمن الوحدة غرف رعاية أولية متكاملة لتقديم خدمة طبية لأهالي القرية، وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر إنشاء عدد (7) وحدات صحية بنطاق قرى مركز الشهداء و11 وحدة صحية بقرى مركز أشمون ضمن المبادرة الرئاسية للارتقاء بالخدمات الطبية.

فيما تضمنت الجولة تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بمجمع الخدمات بزاوية البقلي على مساحة 520م2 ، وتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى للمبنى وجارى أعمال التشطيبات ، فيما تم تفقد المجمع الزراعي بزاوية البقلي على مساحة 420م ويتكون من دورين وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية وجارى صب سقف الدور الثاني، وكذا تفقد المحافظ إنشاءات كوبري مشاة زاوية البقلي بطول 40 متر ، حيث أنه قد تم إزالة الكوبرى القديم وإنشاء كوبرى مشاة جديد بحواجز معدنية لخدمة الأهالي.

كما تفقد محافظ المنوفية توسعات مدرسة الوحدة المجمعة بزاوية البقلي ، والتي تضم 13 فصل دراسي وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات وجارى توريد مستلزمات وتجهيزات المدرسة ، ووجه المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية برفع كفاءة أحد الأبنية القديمة بالمدرسة مع مراعاة المناسيب الخاصة بالملعب الملحق بالمدرسة، هذا وحرص المحافظ على تفقد أعمال تبطين ترعة جنابية بشتامي " عمروس اليمنى" بإجمالى أطوال 2 كم بتكلفة 5 مليون جنيه، حيث تم الإنتهاء من تبطين 750 متر بنسبة تنفيذ 33 % وجارى العمل في تطبين المساحة المتبقية ، والتي ستخدم 1200 فدان زراعي ، وشدد المحافظ على نقل نواتج الحفر أول بأول والحفاظ على المناسيب البينية بين الترعة والطريق العام.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بطريق النصر وجارى صب الطبقة الخرسانية بالجزيرة لإنشاء ممشى وبرجولات وتركيب نجيل طبيعي مزود بشبكة رى حديثة ، فضلاً عن تركيب أعمدة الانارة الديكورية و بلاط الانترلوك بعد الانتهاء من أعمال صب الطبقة الخرسانية، هذا ويتم تطوير الجزيرة على ثلاث مراحل والانتهاء من المرحلة الأولى خلال اسبوعين والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التطوير ، ووجه المحافظ القائمين على الأعمال بسرعة الإنتهاء من الأعمال فى أقرب وقت مع الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة، كما تم تفقد الأعمال الإنشائية بحديقة الطفل بالشهداء حيث تم الإنتهاء من وضع الطبقة الخرسانية للحديقة وتجليد أسوارها بحجر الهشمة وجارى عمل البرجولات ، ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال خلال شهر ، كما تابع المحافظ إنشاء السوق الحضاري لمدينة الشهداء ( إنشاء جديد ) حيث تم الانتهاء من أعمال الطبقة الخرسانية و بلاط الإنترلوك وتركيب الهيكل المعدنى لإنشاء المحلات ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بتشكيل لجنة لتسعير القيمة الإيجارية لمحلات السوق على أن يتم تخصيص 5 محلات لذوي الهمم واستغلال الباقي في الأنشطة المختلفة .

متابعة أعمال حياه كريمه بالشهداء

متابعة أعمال حياه كريمه بالشهداء

متابعة أعمال حياه كريمه بالشهداء

متابعة أعمال حياه كريمه بالشهداء

متابعة أعمال حياه كريمه بالشهداء