السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن: إبعاد العمَّال الأجانب غير الحاصلين على لقاح كورونا

كورونا في الأردن
كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، في بيانٍ السبت، إبعاد العمالة الوافدة التي لم تتلق جرعتي لقاح فيروس كورونا من البلاد، وذلك اعتبارًا من منتصف ديسمبر المقبل.

وقالت الوزارة في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إنه "سيصار إلى اتخاذ إجراءات مشددة بحق العمالة الوافدة التي لم تحصل على لقاح "كوفيد-19" جرعتين اعتبارًا من الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل".

وأوضحت الوزارة، أنه "من ضمن هذه الإجراءات، إبعاد غير الحاصلين على اللقاح إلى خارج البلاد"، مؤكدة أن هذا القرار يهدف إلى "الحفاظ على الصحة والسلامة العامة ولغايات تحصينهم ضد الإصابة بالعدوى وعدم نقلها للآخرين خاصة".

وبحسب الوزارة، فإنه "يُسمح للعمال الوافدين بالحصول على اللقاح مجانًا ودون اشتراط إبراز إذن الإقامة أو تصريح العمل".

وبدأ الأردن اعتبارًا من هذا الصيف، تجديد إقامات العمل - فقط - للعمال الأجانب الحاصلين على لقاح كورونا، حيث يعمل في الأردن عشرات الآلاف من العمال المصريين والفلبينيين وجنسيات أخرى.

وتنتشر في جميع المدن الأردنية، مراكز مخصصة لإعطاء اللقاح للجميع، أي الأردنيين والأجانب مجانًا وبدون أي تمييز، وحتى الآن، تجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح 3.5 ملايين شخص من مجموع سكان المملكة البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة.

وسجلت المملكة حتى الآن، أكثر من 859 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 11 ألف وفاة.

الصحة وزارة الداخلية الأردنية فيروس كورونا لقاح المملكة

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وائل لطفي

عدو الفساد

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