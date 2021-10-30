استمرار حبس عصابة سرقة معدات مواقع إنشاءات بالنزهة

قرر قاضي المعارضات، اليوم السبت، باستمرار حبس عصابة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بسرقة معدات من موقع إنشاءات في منطقة النزهة بمحافظة القاهرة.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بالقاهرة، وبحوزتهما (قطعة حديدية كبيرة – عتله حديدية).

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بسرقة المضبوطات من أحد الكبارى المستحدثه الكائن بالمنطقة محل الضبط بأسلوب "الفك" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما بقصد التصرف فيها بالبيع لعميلهما "سيئ النية" (صاحب مخزن خردة ،كائن بدائرة القسم، له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل المخزن المشار إليها، وعثر بحوزته على (26 قطعة حديدية خاصة بعدد من الكبارى المستحدثة – اسطوانة أكسجين مثبت بها ماكينة لحام وأنبوبة غاز تستخدم فى تقطيع القطع الحديدية المستولى عليها)، وبمواجهة عميلهما اعترف بقيامه بشراء المضبوطات من المتهمان سالفى الذكر بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

-الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.