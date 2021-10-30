السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة إماراتية: الرئيس التونسي أعاد الثورة إلى أصولها ومجاريها الطبيعية

قيس سعيد
قيس سعيد

ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يسير بخطوات واثقة ومدروسة على طريق الإصلاح، وإعادة الثورة إلى أصولها ومجاريها الطبيعية في أن تلبي تطلعات الجماهير التي فجّرتها في 17 ديسمبر 2010 بتخليصها من إرث «جماعة الإخوان» ممثلة في "حركة النهضة".

واستعرضت الصحيفة، فى افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "تونس تطوي صفحة فساد الإخوان"، "الخطوات التي قام بها الرئيس التونسي ضد الفساد التي طالت مسؤولين كباراً، وعدداً من النواب الذين وفّرت لهم «حركة النهضة» الغطاء السياسي لممارسة أبشع أشكال الفساد ونهب المال العام، كما شمل التطهير فلول «الإخوان» والجماعات الموالية لهم في الأجهزة".

وأكدت أن كل هذه الخطوات تلقى ترحيباً من الشارع التونسي؛ لأنها تلبي رغباته في التخلص من كل إرث «الإخوان»، وتضع تونس على طريق الإصلاح الحقيقي، وصولاً إلى استكمال معركة الإنقاذ وتصحيح مسار ثورة 17 ديسمبر، ومراجعة الدستور وإجراء استفتاء شعبي يختار فيه الشعب نظام حكمه، بعيداً عن تسلط «الإخوان»، والصراعات السياسية التي أدخلت البلاد في أزمات لا نهاية لها.

الرئيس التونسي الإمارات ابوظبى

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عدو الفساد

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