السبت 30 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أمطار وسحب رعدية.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد
الأرصاد

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء. 

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك انخفاض واضح في درجات الحرارة بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل، مع عدم استقرار الطقس.

وكانت قد أوضحت هيئة الأرصاد أن هناك تكاثر للسحب الرعدية  الممطرة على أقصى السواحل الغربية وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن خليج السويس ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتقدمت إلى داخل البلاد لتشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا تكون متوسطة الشدة.

وبالنسبة لسقوط الأمطار، أشارت إلى أنه تشهد السواحل الشمالية وشمال الدلتا أمطار متوسطة إلى غزيرة، كما تشهد مناطق الوجة البحرى أمطار متفاوتة الشدة تمتد إلى القاهرة بأمطار خفيفة وتستمر الحالة الماطرة خلال الليل وحتى نهاية الأسبوع.

وأضافت أن اليوم السبت يشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

والنسبة لدرجات الحرارة: فالقاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

بالنسبة لدرجات الحرارة:القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

ارصاد سحب الحرارة الوجه البحري جنوب سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 30-10-2021

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة (صور)

وزير الرى: تنمية دول إفريقيا وحوض النيل ضمن استراتيجيات مصر الرئيسية

«سوق على مهلك».. نصائح مهمة من «المرور» لقيادة آمنة مع سقوط الأمطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس إسرائيل يعتذر عن «مجزرة كفر قاسم» ضد الفلسطينيين

«خنق السلام».. ما بعد قرار إسرائيل تصنيف أكبر 6 منظمات حقوقية فلسطينية «إرهابية»؟

سارة شريف تكتب: هزات سياسية