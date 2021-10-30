أمطار وسحب رعدية.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك انخفاض واضح في درجات الحرارة بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل، مع عدم استقرار الطقس.

وكانت قد أوضحت هيئة الأرصاد أن هناك تكاثر للسحب الرعدية الممطرة على أقصى السواحل الغربية وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن خليج السويس ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتقدمت إلى داخل البلاد لتشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا تكون متوسطة الشدة.

وبالنسبة لسقوط الأمطار، أشارت إلى أنه تشهد السواحل الشمالية وشمال الدلتا أمطار متوسطة إلى غزيرة، كما تشهد مناطق الوجة البحرى أمطار متفاوتة الشدة تمتد إلى القاهرة بأمطار خفيفة وتستمر الحالة الماطرة خلال الليل وحتى نهاية الأسبوع.

وأضافت أن اليوم السبت يشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

والنسبة لدرجات الحرارة: فالقاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

بالنسبة لدرجات الحرارة:القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.