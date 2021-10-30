السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزارة الداخلية تنظم احتفالية لطلبة مدارس ذوي الإعاقة البصرية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم السبت، احتفالية لطلبة عدد من مدارس الأطفال ذوي الهمم- الإعاقة البصرية-  وذلك بمقر النادي العام لضباط الشرطة بمدينة نصر، حيث تم استقبال الأطفال ومنحهم هدايا من بينها العصا البيضاء.

وقد لاقت تلك المبادرة الإنسانية صدى طيب لدى الأطفال وقبولًا واستحسانا من القائمين على الزيارة، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي.

قطاع حقوق الإنسان الداخلية احتفالية مدارس الأطفال ذوي الإعاقة البصرية مدينة نصر

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عدو الفساد

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