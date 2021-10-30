وزارة الداخلية تنظم احتفالية لطلبة مدارس ذوي الإعاقة البصرية

نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم السبت، احتفالية لطلبة عدد من مدارس الأطفال ذوي الهمم- الإعاقة البصرية- وذلك بمقر النادي العام لضباط الشرطة بمدينة نصر، حيث تم استقبال الأطفال ومنحهم هدايا من بينها العصا البيضاء.

وقد لاقت تلك المبادرة الإنسانية صدى طيب لدى الأطفال وقبولًا واستحسانا من القائمين على الزيارة، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي.