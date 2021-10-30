هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ فجر اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة، على العديد من المناطق بالمحافظة الساحلية، صاحبها برق ورعد، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد لسقوط الأمطار، كما تفقد الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، حاله الشوارع عقب هطول الأمطار.



رفع درجة الاستعداد للتعامل مع النوة الحالية

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، وذلك للتعامل توقعات حالة الطقس الحالية، وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

الصرف الصحي: انتشار سيارات الشفط وعربات التدخل السريع

من جانبه؛ أكد اللواء محمود نافع أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية تم رفع درجات الاستعداد وانتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة اعتبارا من صباح اليوم و لحين انتهاء النوة. بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف علي مدار الساعة.



وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء ب48 ساعة.



وكان قد تفقد محافظ الإسكندرية، معدات شركة الصرف الصحي بمحطة التنقية الشرقية، للتأكد من جاهزية الشركة وجميع الأجهزة المعنية لمجابهة نوات موسم الشتاء، ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة. وأكد على التنسيق بين الجهات والأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والأحياء والصرف الصحي والمياه لتجاوز أزمات النوات، وذلك في إطار خطة الإسكندرية لاستقبال موسم الشتاء 2021 / 2022.

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