البابا تواضروس يدشن دير «السيدة العذراء والقديس يحنس القصير» بالعلمين

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس تدشين دير السيدة العذراء والقديس يحنس القصير بطريق العلمين.



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وشاركه في إتمام صلوات التدشين عددا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منهم الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس.

كان أجرى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدة لقاءات رعوية بمقره الباباوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون؛ بحسب ما أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا باخوميوس

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الجمعة في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وداراللقاء الحديث حول بعض الأمور الرعوية.

قداسة البابا يستقبل القمص بيجول الأنبا بيشوي

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الجمعة في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون الراهب القمص بيجول الأنبا بيشوي الذي يخدم بالكويت، واطمأن قداسة البابا منه على الخدمة بكنيستنا هناك.

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا إيسيذوروس

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير البراموس بوادي النطرون، حيث عرض على قداسته بعض الموضوعات الخاصة بالعمل في الدير.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم الجمعة، دارسي وإدارة معهد تاريخ الكنيسة بالمعادي بصحبة نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد.



ورحب قداسة البابا بالحاضرين الذين بلغ عددهم ٦٥ دارسًا، وصحبهم في جولة بالمكتبة البابوية المركزية ومركز لوجوس، وألقى عليهم كلمة مناسبة عن أهمية دراسة التاريخ عمومًا وتاريخ الكنيسة بصفة خاصة، وحدد خمس مجالات لدراسة التاريخ هي تاريخ الكتاب المقدس، وتاريخ كنيستنا القبطية، وتاريخ الكنائس الأخرى، وتاريخ مصر، وأخيرًا تاريخ العالم، ثم تناول معهم طعام الغذاء.



وقدم نيافة الأنبا دانيال درع المعهد لقداسة البابا تقديرًا لرعاية قداسته للمعهد والنهضة التي يقوم بها في جميع مناحي التعليم بالكنيسة.