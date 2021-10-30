نتيجة وعدد أصوات الفائزين فى انتخابات نادى السويس

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي منتخب السويس، نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي، وسط حالة ترقب من الأعضاء ومناصريهم.

وأذاع المستشار عبد الحميد داوود، نتيجة الانتخابات، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

وفاز المحاسب أسامة الموشي بمقعد رئيس النادي بعدد أصوات 1193 صوتًا، بفارق 81 صوتًا عن المحاسب محمد هلال، رئيس النادي السابق.

كما فاز الكابتن سامح مسعد بمقعد نائب رئيس النادي بعدد أصوات 997 صوتًا، على منافسيه على نفس المقعد الحاج محمود الريدي، وعوض أبو الحسن.

وفاز الأستاذ محمود غريب بمقعد أمين الصندوق بعدد أصوات 1036 صوتًا، متوفقًا على منافسيه على نفس المقعد، مصطفى حساني، وسيد فرج.

وتنافس أربعة مرشحين على مقعدي تحت السن، فاز منهما محمد اسماعيل محمدين بعدد أصوات 1314 صوتًا، وإسلام رضا بعدد أصوات 1254 صوتًا.

وعلى مقاعد الأعضاء فاز الكابتن أشرف أمين عضو فوق السن بعدد أصوات 1376 صوتًا، وأحمد عمر آدم عضو فوق السن بعدد أصوات 1030 صوتًا، والكابتن سعيد ايدو عضو فوق السن بعدد أصوات 985 صوتًا، ومعتز سليم عضو فوق السن بعدد أصوات 939 صوتًا، ومحمد حسن عضو فوق السن بعدد أصوات 603 أصوات.

وبدأت انتخابات نادي منتخب السويس، صباح الجمعة، تنافس خلالها 29 مرشحًا على 10 مقاعد، وهم: «محمد أحمد هلال، وأسامة الموشى على مقعد رئيس النادي، وسامح مسعد، وعوض أبو الحسن بركات عوض، و محمود الريدى على مقعد نائب رئيس النادي، و سيد فرج، ومصطفى حسانى، ومحمود أمين على مقعد أمين الصندوق.

وترشح على مقعد تحت السن محمد إسماعيل محمدين، وإسلام رضا، و محمد آيوب، و محمد الطيب، أما المرشحين على مقعد عضوية فوق السن هم «عيد ايدو، و محمد عيد، و أحمد محمود، وأشرف آمين، و محمد موسى، ومعتز سليم، و محمد حسن، وحمادة أمين، وحسن بوبه، وأسامة سعيد، وأحمد آدم، وعلى عمارة، و محمد عصمت، و شريف حزين، و محمد الدكراوني، و أحمد متولي، و جمال عبد الوهاب».