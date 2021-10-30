السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

من فيسبوك إلى ميتا .. تفاصيل آخر تغيير يقوم به مارك زوكربيرج

مارك
مارك

من فيسبوك إلي ميتا ...آخر تغيير يقوم به مارك.. يبحث الكثير حول العالم عبر محرك البحث "جوجل" حول التغيير المفاجئ الذي قام به مارك صاحب أكبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قالت الشركة إن تغيير الاسم "سيجمع تطبيقاتها وتكنولوجياتها المختلفة تحت علامة تجارية جديدة واحدة".

من فيسبوك إلي ميتا ...آخر تغيير يقوم به مارك

في هذا التقرير، تستعرض "الدستور" كامل التفاصيل حول تغيير اسم فيسبوك إلي ميتا.
ذكر مارك زوكربيرج، رئيس فيسبوك التنفيذي، فى حديثه خلال مؤتمر "كونيكت" ا الذي تقيمه الشركة  بشكل سنوي في 28 أكتوبر.

وأوضح: اسم “ميتا” لا يشمل بالكامل كل ما تفعله الشركة.. في الوقت الحالي، ترتبط بالعلامة التجارية  ارتباطا وثيقا بمنتج واحد

وقد جاء ذلك في غضون الظروف التي  تواجه فيه فيسبوك  من تدقيقا متزايداً من جانب الحكومة الأميركية بشأن ممارساتها التجارية.

وقد قابلت الشركة مؤخرا  نقدا كبير من قبل  مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ، مما يوضح الغضب المتزايد في الكونجرس على فيسبوك.

عام 2015، قامت  شركة  بتغيير اسمها، عندما أنشأت "جوجل ألفابيت" كشركة قابضة، للتوسع في أعمالها وللإشراف على مشاريع أخرى.

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تغيير الاسم من فيسبوك ألي ميتا يعكس عدة طموحات تستهدفها  الشركة خارج وسائل التواصل الاجتماعي مع "ميتافيرس"، وهو مصطلح خيال علمى كلاسيكي اعتمدته فيس بوك لوصف رؤيتها للعمل واللعب فى عالم افتراضى يمثل مستقبل مواقع التواصل.


وصرح مارك عبر صفحته الرسمية: "يُنظر إلينا اليوم كشركة وسائط اجتماعية، لكن في حمضنا النووي نحن شركة تبنى التكنولوجيا لربط الناس، والميتافيرس هى الحدود التالية تماماً كما كانت مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الاجتماعية عندما بدأنا.

فيسبوك ميتا مارك جوجل مواقع مواقع التواصل الاجتماعي الدستور مارك زوكربيرغ

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عدو الفساد

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