تعرف على مسلسلات رمضان 2022

بدأ عدد كبير من نجوم الفن وخاصة ممثلين في دراما رمضان 2022 في التجهيز لأعمال دراما رمضان المقبل 2022، حيث استعد كل منهم لقراءة السيناريو الخاص بتلك المسلسلات تمهيداً لعرضها في الشهر الكريم، وترصد "الدستور" في التقرير التالي قائمة مسلسلات رمضان 2022.

في البداية فقد أعلنت مؤخراً الفنانة مني زكي حجز وجودها في دراما رمضان 2022 من خلال مسلسل يحمل اسم مؤقت بعنوان "لام شمسية"، وهو العمل المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل، وهو من تأليف مريم ناعوم وورشتها الكتابية، ومن إخراج كريم الشناوى، حيث بدأت الشركة المنتجة للعمل التحضيرات المبدئية للمسلسل.

وتعاقدت الشركة مع كل من الفنانين إياد نصار وأحمد رزق، لتقديم أدواراً مهمة ضمن أحداث المسلسل بجانب شخصية البطلة منى زكى، على أن يتم التعاقد مع باقى الممثلين خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن مريم ناعوم تمضى في كتابة الحلقات الأولى حتى يبدأ تصوير المسلسل مبكراً بحسب الجدول الزمنى الذى وضعه صناع العمل .

أما الفنانة ياسمين صبري فهي الفنانة الثانية التي حجزت مقعدها في دراما رمضان المقبل 2022 وخاصة في المسلسلات التي تعرض في الشهر الكريم، حيث أعلنت أنها عقدت جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد عبد المعطى للوقوف على الملامح النهائية لشخصية ليال المقرر أن تجسدها فى مسلسلها الجديد "حلم ليال" المقرر عرضه فى رمضان القادم.

ومن المقرر البدء في تصوير مسلسل "حلم ليال" نهاية شهر أكتوبر القادم وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم المخرج الذى سيتولى إدارة العمل ولا على الأبطال المشاركين في الحلقات.

وكشف مؤخراً النجم الكبير محمد رمضان والفنانة دينا الشربينى عن مسلسل جديد سيعرض في الموسم الرمضاني المقب 2022، وأكدت دينا أثناء لقاءها وتواجدها في أحد المهرجانات مؤخراً أنها "بالفعل تلقت عرضا من شركة الإنتاج للمشاركة قي المسلسل، وأبدت موافقتها لكنها لم تتعاقد حتى الآن"، مشيرة إلى أنها أعجبت بالسيناريو وبشخصيتها في المسلسل، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل تخص العمل.

وكشف الفنان سيد رجب والفنانة سلوى عثمان عن تقديم مسلسل "رمضان كريم" الجزء الثاني، والذى حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان 2017، حيث كشف الثنائي عن بدء التحضير للجزء الثانى لعرضه فى موسم رمضان 2022، أى بعد 5 سنوات من نجاح الجزء الأول.

وبدأ منذ فترة ماجد المصري تحضيراته المبدئية لمسلسله الجديد "بابلو"، الذى يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، حيث يستأنف التصوير بعد العودة، غداً، من أحد المهرجانات في المملكة الأردنية الهاشمية.

وينتمي المسلسل لدراما الأكشن، الممتلئة بعناصر التشويق والإمتاع، والتي تحتوى على خطوط اجتماعية كثيرة تتماشى مع عادات وتقاليد الأسر المصرية والعربية، والتي تبلغ حلقاته 30 حلقة، من إنتاج ممدوح شاهين.

وأعلن الفنان والمطرب مصطفى قمر على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام"، التحضير لجزء ثان من مسلسل "فارس بلا جواز"، الذي عرض في السباق الرمضاني 2021، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ولاقى انتشارًا واسعًا.

مسلسل "فارس بلا جواز"، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام، ومن بطولة الفنان مصطفى قمر وسوسن بدر وطارق عبدالعزيز وطارق الإبياري، ومجموعة من الفنانين الشباب.

وكشفت مصادر من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تقديم جزء ثان من مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أمير كرارة، والفنان طارق لطفي، وسيكون الجزء الثاني من العمل بأبطال جدد، ولكن حتى الآن لم يتم التعاقد مع أي منهم، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة خلال الأيام القادمة في ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل، كذلك لم يتم تحديد موعد نهائي لبداية التصوير.