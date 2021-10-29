انخفاض إصابات كورونا بفلسطين والأردن والمغرب

أظهرت بيانات وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الجمعة، تباينًا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد المسجلة خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقارنة بما تسجيله أمس الخميس، حيث شهدت فلسطين والأردن والمغرب انخفاضًا في الإصابات، بينما ارتفعت في الجزائر ولبنان.

فمن جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 6 وفيات و340 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1025 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وشهد الأردن انخفاضًا ملحوظًا في الإصابات اليومية، حيث سجلت وزارة الصحة 1454 إصابة جديدة مقارنة بـ 1892 حالة أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 859 ألفًا و796 حالة، فيما تم تسجيل 16 وفاة جديدة بإجمالي 11 ألفًا و16 حالة، وتعافي 573 حالة للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى 828 ألفًا و528 حالة.

وامتد الانخفاض إلى المغرب، حيث سجلت وزارة الصحة 216 إصابة جديدة مقابل 303 إصابات أمس، ليصل الإجمالي إلى 945 ألفًا و720 حالة، فيما سجلت 6 وفيات جديدة بإجمالي يصل إلى 14 ألفًا و660 حالة بنسبة 1.6%، وتماثل 224 شخصًا للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى 926 ألفًا و44 حالة بنسبة 97.9%.

وفي المقابل، شهدت الجزائر ارتفاعًا طفيفًا في الإصابات، حيث سجلت اليوم 110 إصابات جديدة مقارنة بـ 91 حالة إصابة أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 206 آلاف و270 حالة، بينما سجلت 6 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 5 آلاف و913 حالة، وتماثل 64 مريضًا للشفاء ليبلغ الإجمالي 141 ألفًا و532 حالة.

وامتد الارتفاع الطفيف إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 680 إصابة جديدة مقابل 663 حالة أمس، ليصل الإجمالي إلى 640 ألفًا و675 حالة، فيما تم تسجيل 8 وفيات جديدة بإجمالي 8 آلاف و488 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 615 ألفًا و121 حالة.