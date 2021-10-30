أسعار الأسمنت اليوم السبت 30-10-2021 فى الأسواق

انخفضت أسعار الأسمنت اليوم السبت 30-10-2021، بشكل طفيف، في جميع الشركات العاملة في القطاع، وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم السبت 30-10-2021، في السوق المصري.

أسعار الأسمنت البورتلاندي اليوم للمستهلك

انخفض سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، حيث سجل 1120 جنيهًا، مقارنة ب1125 جنيهًا، وتبعه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت المسلح، حيث تراجع 3 جنيهات، ليصل إلى 1115 جنيهًا.



بينما سجل سعر طن الأسمنت في شركة حلوان 1070 جنيهًا للطن الواحد، بانخفاض قدره 3 جنيهات، تلاه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث جاء مستقرًا عند 1060 جنيهًا.

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة النصر إلى 1050 جنيهًا، بتراجع قدره 5 جنيهات، تبعه في المركز السادس سعر طن الأسمنت بشركة المعلم، حيث جاء مستقرًا عند 1050 جنيهًا.



في حين انخفض سعر طن الأسمنت بشركة المصري، 5 جنيهات، ليصل إلى 1040 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركتي وادي النيل والسهم بسعر 1030 جنيهًا، بتراجع قدره 10 جنيهات.



كما انخفض سعر طن الأسمنت بشركة المسلة، 10 جنيهات، ليسجل 1020 جنيهًا، في حين سجل طن الأسمنت بشركتي سيناء، والعسكري بني سويف 1010 جنيهًا، بانخفاض قدره 13 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

واصل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، استقراره الذي بدأه منذ أسابيع، حيث سجل 2500 جنيهًا، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.

في حين جاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.

وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.

أسعار طن الأسمنت المخلوط

شهد سعر طن الأسمنت بشركة الواحة تراجع ملحوظ، حيث سجل 810 جنيهًا، مقارنة بـ840 جنيهًا، وتبعه سعر طن الأسمنت بشركة «إيه وان»، حيث سجل 805 جنيهًا، بتراجع قدره 25 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المقاوم

جاءت شركتا السويدي وقاهر البحار، في مقدمة الشركات المستقرة، حيث سجل سعر طن فيهما 1150 جنيهًا، تلاهما شركة المسلح بنحو 1145 جنيهًا للطن الواحد.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، عند 1140 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1080 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة السهم بنحو 1060 جنيهًا.