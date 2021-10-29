الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزراء مجموعة العشرين يريدون تطعيم 70% من سكان العالم بحلول منتصف 2022

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

اتفق وزراء الصحة والمالية في قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى على تلقيح 70% من سكان العالم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول منتصف عام 2022.

وقالوا في بيان لهم اليوم: "سنتخذ خطوات لزيادة إمدادات اللقاحات والمنتجات الطبية الأساسية".

وقالوا إنه بحلول نهاية هذا العام، ينبغي تطعيم 40% من سكان العالم، واتفق الوزراء على معالجة مشاكل العرض والتمويل التي أعاقت توزيع اللقاحات، وتعهدوا بتوسيع توزيع اللقاحات وزيادة القدرة المحلية والإقليمية على تصنيع اللقاحات من خلال اتفاقات الإنتاج والمعالجة المشتركة.

ويتماشى هدف عام 2022، الذي يأتي قبل قمة مجموعة العشرين في روما مطلع الأسبوع، مع الهدف الذي حددته منظمة الصحة العالمية.

وبيد أن النشطاء انتقدوا البيان، حيث أعربت مجموعة حملة مكافحة الفقر "وان" عن خيبة أملها وقلقها من أن الوزراء لم يقدموا أية تفاصيل ملموسة.
 

ومع ذلك، لا يزال بإمكان القادة "تحويل الوعود إلى أفعال" في مشاوراتهم في مطلع الأسبوع، حسبما قالت إميلي ويجينز من مجموعة (وان). 

وأضافت: "بدون التزامات جديدة، فإن هذه القمة تخاطر بأن تصبح مجرد هواء ساخن".

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

اللقاحات فيروس مجموعة العشرين كوفيد19 اللقاح

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عدو الفساد

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