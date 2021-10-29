الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية بالفيوم

إزالة حالات تعدي
إزالة حالات تعدي على الاراضى الزراعية

تابع خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ففي الوحدة المحلية بجردو تمت إزالة  فورية لأسوار خارج الحيز العمرانى على مساحة ٦٠م بارتفاع ٣م.

وفي الوحدة المحلية بمطول إزالة فورية لحالة تعد خارج الحيز بزمام جمعية منشأة حلفا والتعدى عبارة عن أسوار بارتفاع 2م على مساحة 24م .
وفي الوحدة المحلية بابوصير بقرية معصرة عرفة تم إزالة تعد عبارة عن أساسات على مساحة 60م وتم ردم الأساسات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذا للقرارات المنظمة لذلك.

من جانبه أكد رئيس مركز ومدينة أطسا على ضرورة التصدى لحالات التعد على الأراضي الزراعية وتكثيف المتابعات بالتنسيق مع الزراعة وقوات الأمن، لمنع تلك التعديات وأكد أيضاً على استمرار هذه الحملات حفاظاً على الرقعة الزراعية ومحاسبة كل من تسول له نفسه.

إزالة 3 حالات تعد الأراضي الزراعية بالفيوم

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وائل لطفي

عدو الفساد

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