الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد تكبيله بالحبال وضربه.. دفن جثة شاب توفي داخل مصحة لعلاج الإدمان

جثة شاب
جثة شاب

قررت النيابة العامة، دفن جثة شاب لقى مصرعه داخل مصحة لعلاج الإدمان "نزيل"، وذلك بعد اعتداء مسئولي المصحة عليه بالضرب المبرح، بعد تقييده بالحبال وتكبيله وضربه ضربا مبرحا، وطلبت سرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

كانت قد قررت النيابة حبس المتهمين بقتل المجني عليه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على المتهمين، واعترفوا بأنه حال وجود المتوفى بالمصحة لتلقي العلاج حدث له هياج شديد، فأوثقوه بحبل، للسيطرة عليه، وتعدوا عليه بالضرب بالأيدى محدثين ما به من إصابات، فتعرض لحالة إعياء شديدة، وتم نقله إلى مستشفى لإسعافه، إلا أنه توفي قبل وصوله.

وبإرشادهم ضبطت الشرطة الحبل المستخدم في الواقعة، وباستدعاء والد المجني عليه اتهمهم بالتسبب في وفاة نجله، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبس الجناة.

النيابة العامة دفن جثة شاب مصحة لعلاج الإدمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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