حفل توقيع «سبعة زيرو» و«عشق في جنوب الهادي» لسراج منير الجمعة

تنظم مكتبة "الميكرفون" فرع جليم بالإسكندرية، في الخامسة من مساء الجمعة المقبل، حفل توقيع روايتي "سبعة زيرو" و"عشق في جنوب الهادي"، والصادرتين عن دار البشير للنشر والتوزيع، للكاتب الدكتور سراج منير.

تتناول رواية "سبعة زيرو" عالم الجراحات التجميلية والهوس بها حتى صارت لدي العديد من الناس، أمر ضروري وحتمي لا يمكن الاستغناء عنه. كما تتطرق رواية سبعة زيرو إلي كواليس هذه العمليات، سواء في العيادات أوالمستشفيات والمراكز التي تجري فيها مثل هذه العمليات، والطواقم الطبية التي تقوم عليها من أطباء وممرضين.

ــ الدولفين "زياد" يحكى رواية "عشق فى جنوب الهادى"

أما رواية "عشق فى جنوب الهادى" للكاتب سراج منير، والصادرة مطلع العام الجاري، فتدور في أجواء رومانسية غرائبية في حكايتين متوازيتين، ويختلف الراوي في كل خط منهما ويختلف المكان٬ الخط الأول للأحداث يكون على لسان أروى وتواجه بطلة الحكاية وهي امرأة ثلاثينية، إخفاقات متوالية في حياتها العاطفية، رغم نجاحها في حياتها العملية.

في هذه الرواية تتعرف أروى على كامل المهندس الناجح والثري، وتبدأ بينهما علاقة يشوبها التحفز والشك من جانب أروى في البداية، ثم تتطور العلاقة بعد ذلك إلى مدى أبعد تتضح معه مشاعر أروى ومخاوفها وتحدياتها الموجودة سلفا فضلا عن الناتجة عن علاقتها مع كامل.

تتوالى الأحداث في هذه الخط من الحكاية بينما يدور معه بالتوازي أحداث الحكاية الثانية والتي تبدأ زمنيا في وقت أبكر، يكون الراوي "زياد" وهو دولفين يافع يعيش بين جزر جنوب المحيط الهادي، يحكي عن حياته وصعابها وتحدياتها وعن طموحاته البعيدة التي تتجاوز طموحات أقرانه.

ويصادف زياد في إحدى رحلاته واحدا من الدلافين الحكيمة، يتعرف عليه ويدله على الطريق لتحقيق أكبر طموح يمكن لدولفين أن يحققه في حياته وهو طموح لا يتاح إلا لفئة نادرة من الدلافين، ومن هنا يبدأ سعي زياد نحو طموحه، في منتصف الرواية تقريبا تتقاطع الحكايتان لتستمر معنا الرواية في حكاية واحدة بعد ذلك.

رواية "عشق في جنوب الهادي" ورغم عوالمها الأشبه بعوالم الواقعية السحرية، إلا أنها تحتوي علي جانب توثيقي كبير، فحياة بطلة الرواية "أروى" يدور جزء منها في مدن عديدة بينما حياة الدولفين (زياد) تدور في عالم المحيط البعيد وتظهر العديد من التحديات التي يعيشها البطل وهي تحديات موجودة في العالم الحقيقي لكنها مروية على لسان الدولفين نفسه وتنقل شعوره بالأحداث كما يتخيلها الكاتب.

يمارس الكاتب الدكتور سراج منير٬ مهنته الأصلية كطبيب تجميل٬ ويكتب الرواية أيضًا، صدر له روايات: "سبعة زيرو" أول رواياته الطويلة فى بدايات عام 2015، ونشرت روايته الثانية "ربيع الشتات" في يناير 2019، ثم روايته "نياندرتال؛ في يناير 2020، وحصل عنها على جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي في الرواية.



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