الملكة اليزابيث تظهر فى لقطات مطمئنة عقب انسحابها من قمة المناخ

ظهرت الملكة اليزابيث في لقطات لجمهورها لتطمئنهم عليها بعد خبر انسحابها من الظهور في قمة تغير المناخ (كوب26) الأسبوع المقبل.



وفي صورة نشرها قصر باكنجهام، ظهرت الملكة إليزابيث الثانية، في أول ظهور علني لها منذ الإعلان عن أنها لن تحضر قمة كوب26 في جلاسجو الأسبوع المقبل.



وقد التقطت صورة للملكة خلال عقدها لقاء مع جمهورها عبر الإنترنت، وتحدثت الملكة البالغة من العمر 95 عامًا عبر رابط فيديو من مقر إقامتها في بيركشاير.



يأتي ذلك بعد إعلان من قصر باكنجهام يوم الثلاثاء أن الملكة لن تنضم إلى أعضاء آخرين من العائلة الملكية في كوب26.

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية البالغة 95 عاما من العمر، اعتلت العرش البريطاني عام 1952، عندما كان عمرها 25 عاما، وفي عام 2015 حطمت الرقم القياسي لمدة الحكم، الذي كان يعود للملكة فيكتوريا التي حكمت بريطانيا خلال 63 عاما و7 أشهر من 1837 حتى 1901.

وتتّبع الملكة البريطانية إليزابيث بروتوكولًا صارمًا عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام في مساكنها الملكية، بدءًا من تجنب المأكولات البحرية والثوم إلى الموافقة شخصيًا على قوائم الطهاة الملكيين المخطط لها مسبقًا، ومن المعروف أن الملكة تأكل القليل جدًا وفي بعض الأحيان تتجنّب الطعام تمامًا عند تقديمه في المآدب الملكية.

وتحدثت الشيف الملكي السابق جراهام تينسلي التي قامت بتنظيم العديد من المأدبات الملكية خلال فترة عملها كمدير لفريق الطهي الويلزي وكانت تقول نصائحها فيما يخص المأدبة الملكية، وأوضحت بالضبط سبب عدم رؤية الملكة تأكل كثيرًا في المناسبات الملكية المرموقة، وفقًا لموقع "hello magazine".

وقالت إنه في البداية بعض المآدب الملكية تستغرق 6 أشهر للتحضير، لذلك تم وضع العديد من القواعد لضمان سير الحدث بسلاسة، ومن المعتاد أن تجلس ضيفة الشرف على يمين الملكة، ويترتب على ذلك أن المملكة تحول انتباها إلى ذلك الشخص خلال الدورة الأولى من العشاء، وبعدها تقوم بتحويل انتباهها إلى الشخص الموجود على يسارها للدورة التالية.