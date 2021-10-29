الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف يمكن أن تؤثر فصيلة دمك على صحتك وزيادة فرص الإصابة بالأمراض؟

فصيلة الدم
فصيلة الدم

تعتبر معرفة فصيلة الدم من الأمور التي تساهم في إنقاذ حياة شخص ما، ولكن في السطور القادمة سلط الأطباء بموقع " medicine health" الضوء على كيفية تأثير نوع الفصيلة في الصحة العامة.

 

أصحاب فصيلة الدم O.. انخفاض الإصابة بأمراض القلب

تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم O لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب التاجية.

ويعتقد الخبراء، أن السبب في ذلك هو أن الأنواع الأخرى من المرجح أن تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول وكميات أعلى من البروتين المرتبط بالتخثر.

 

سرطان المعدة أكثر بين أنواع الدم "A  AB  B"

فصائل الدم A وAB وB أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة، حيث يعتقد الباحثون أن هذا قد يكون بسببًا أن عدوى الملوية البوابية أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بالدم من النوع A.

وقد يعاني الأشخاص المصابون بفصيلة الدم AB من مشاكل في الذاكرة أكثر من أي فصيلة دم أخرى، حيث أظهرت دراسة صغيرة أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة هم أصحاب فصيلة الدم AB أكثر من أي نوع آخر.

كما أن سرطان البنكرياس، أعلى لهذه الفصائل من الدم، حيث تساعد بكتيريا تسمى H. pylori على النمو في أمعائك، التي يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس.

 

الضغط العصبي.. للأشخاص أصحاب فصيلة الدم A

يزيد الإجهاد من مستوى الكورتيزول، هرمون التوتر في الجسم، حيث يميل الأشخاص ذوو النوع A من الدم إلى زيادة هرمون الكورتيزول، لذلك قد تواجه صعوبة في التعامل مع المواقف العصيبة.

 

قرحة المعدة.. لأصحاب فصيلة الدم O

أكد الأطباء، أن القرحة الهضمية تحدث في كثير من الأحيان لدى الأشخاص ذوو فصيلة الدم O، فهي عبارة عن تقرحات مفتوحة مؤلمة تظهر في بطانة المعدة أو الأمعاء العلوية، تحدث في كثير من الأحيان مع فصيلة الدم O.

 

جلطات الدم.. للأصحاب فصيلة الدم من النوع A أو B

يحدث الانصمام الخثاري الوريدي عندما يتخثر الدم في وريد عميق، مثل تلك الموجودة في ساقيك، حيث تنتقل هذه الجلطات أحيانًا إلى رئتيك. 
وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم من النوع A أو B معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية.

جلطات أمراض القلب فصيلة الدم الابحاث سرطان البنكرياس

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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