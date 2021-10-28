12 دولة أوروبية ترفض مخططات الاستيطان فى الضفة الغربية

حثت ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا والسويد، الخميس، حكومة الاحتلال الإسرائيلية على التراجع عن قرارها بالمضي قدما في خطط بناء نحو 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وأكدت الدول الأوروبية الاثني عشر، في بيان لها معارضتها الشديدة لسياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، والتي تنتهك القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين، وذلك حسب بيان للسفارة الاسبانية بالقاهرة تلقت "الدستور" نسخة منه.

ودعت الدول الأوروبية الاثنا عشر الطرفين إلى مواصلة تعميق الخطوات المتخذة في الأشهر الأخيرة لتحسين التعاون وتخفيف التوترات.

كما جددت الدول الأوروبية دعوتها إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2334 بكافة أحكامه، من أجل استعادة الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام

فلسطين تدين انتهاكات الاحتلال

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وشجبها الشديدين لهذه الإجراءات الأحادية الجانب، التي من شأنها تدمير ما تبقى من حل الدولتين، وهو تحد لقرارات مجلس الأمن ورسالة استخفاف بجهود الإدارة الأمريكية، الأمر الذي سيترتب على هذه الممارسات العدوانية، إجراءات فلسطينية وفق قرارات القيادة الفلسطينية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت الإدارة الأمريكية بتنفيذ ما تعهدت به من رفض للاستيطان والإجراءات الأحادية الجانب.

وذكرت الرئاسة الفلسطينية إن هذه الإجراءات الإسرائيلية تستدعي موقفا حاسما من أطراف المجتمع الدولي كافة، بما في ذلك اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي، لمواجهة هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية التي تسعى إلى سرقة الأرض الفلسطينية وتدفع الأمور نحو حالة من عدم الاستقرار والتوتر، التي ستنعكس سلبا على الجميع.

كما حذرت الرئاسة الفلسطينية مرة أخرى، من خطورة هذه الممارسات المرفوضة والمدانة، والتي سيترتب عليها عواقب وخيمة، مشيرة إلى أن هذا القرار الإسرائيلي هو رد وتحدٍ للرسالة الأميركية الأخيرة الداعية لوقف إسرائيل النشاطات الاستيطانية.