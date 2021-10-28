الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأعلى للآثار»: نستعد لافتتاح طريق الكباش فى حفل عالمى

طريق الكباش
طريق الكباش

قال د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن منطقة معبد الأقصر تشهد تجهيزات لأماكن تقديم العروض والبروفات اليومية، استعدادًا لحفل افتتاح "طريق الكباش" والمشروع القومي لإحيائه، خلال الأسابيع المقبلة.

أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح صحفي، الخميس، خلال تواجده لمتابعة التجهيزات لافتتاح "طريق الكباش" أنه يجرى وضع اللمسات النهائية خلال الأسابيع المقبلة تمهيداً لحفل افتتاح عالمي، يليق بالأقصر ومصر أمام العام، مؤكدًا أنه سيكون كرنفالا تاريخيا يضاهي احتفالية موكب مومياوات ملوك قدماء المصريين، وستكون الأقصر خلال الحفل أروع وأجمل بقاع العالم.

أضاف وزيري أنه جار العمل على تنظيف وترميم المعابد، وسيتم تنظيم فعاليات بعربات (الحنطور) والتي تحمل أعلام مصر، تم تطويرها بالكامل قبل الافتتاح لتكون واجهة حضارية للأقصر، وكذلك سيتم الاحتفال بالمراكب النيلية والدهبيات في قلب نهر النيل وهي تحمل لافتات مميزة تحتفي بطريق الكباش والحضارة المصرية القديمة، وكذلك ستخرج فجر يوم الاحتفال رحلات البالون الطائر وتحمل أعلام مصر وصور لطريق الكباش الأثري.

على صعيد آخر توجه وزير السياحة إلى الأقصر لتفقد معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الملكية الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش"، للوقوف على آخر مستجدات سير الأعمال بها، وذلك أثناء عودته من مدينة أبوسمبل بمحافظة أسوان، السبت. 

يأتي ذلك في إطار الاستعداد للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة للترويج السياحي لمحافظة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية ومظاهر الجمال بها، وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر أمام العالم.

رافق العناني خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي وقيادات من الوزارة ومسئولي الشركة المنفذة للاحتفالية.

الأقصر طريق الكباش الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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