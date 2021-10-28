9 طلبات مناقشة عامة على مائدة مجلس النواب.. الأحد

يعقد مجلس النواب الأحد المقبل، جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من النائبة منى عمر وتسعة عشر عضوا، للحديث حول سياسة الحكومة في التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول.

كما تبحث الجلسة العامة طلب النائب أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضوا لمناقشة سياسة الحكومة بشأن تلافي الآثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية.

وتناقش الجلسة العامة كذلك 3 طلبات مناقشة عامة للنائبة أمل زكريا قطب وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة فى وضع أولويات الاهتمام بالمعلم لتمكينه من سد احتياجاته ودعمه على الارتقاء بذاته فى ظل كل هذه التحديات بأكثر من اتجاه بالمنظومة التعليمية.

والطلب الثاني بشأن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة، ووقف المتاجرة بالمرضى في تلك المستشفيات الخاصة، وبالأخص فيما يتعلق بغرف العناية المركزة والحضانات والكسور والحوادث.

والثالث بشأن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين من النواحى المادية والاجتماعية وتحسين أوضاعهم ودعمهم وتأهيلهم ليتواكب هذا التأهيل مع المناهج الجديدة.

كما تبحث الجلسة العامة لمجلس النواب، طلب النائبة آيات الحداد وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.

وكذلك تناقش الجلسة العامة ثلاث طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب عمرو درويش الأول بشأن سياسة الحكومة فيما يتعلق بتكليف الخريجي كليات الطب والصيدلة، والثاني بشأن سياسة الحكومة لحل أزمة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على الصحة العامة للتلاميذ وسلوكهم، والطلب الثالث بشأن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح عن مخالفات البناء.