ضبط 3 أشخاص بتهمة اختطاف طفل بمركز المنشأة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بدائرة مركز المنشاة جنوب المحافظة.

ودلت التحريات، أن أحد المقيمين بالقرية محل إقامة الطفل؛ وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 2 آخرين استعان بهما، لعلمه بثراء والد المجني عليه.

تعود تفاصيل الواقعة، عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة، بورود بلاغٍ من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بتغيب نجلها البالغ من العمر 9 سنوات، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وفي وقت لاحق، عُثر على الطفل بمعرفة الأهالي بموقف السيارات بمدينة سوهاج دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية سابقة.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بأنه نظرًا لإقامته بذات القرية سكن الطفل وعلمه بثراء والده، اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة، حيث أرشدهما عن مكان تواجد الطفل حال لهوه بأحد شوارع القرية.

وأضاف المتهم الأول بقيام الثاني والثالث، بالتوجه إلى القرية بـ توك توك، وتقابلا مع الطفل، وطلبا منه توصيلهما إلى منزل جده لوالدته بذات القرية، ثم اصطحبا الطفل إلى منزل أحدهم، وعقب استشعارهما بتضييق الخناق عليهما تخليا عن الطفل، وبمواجهتهما أيدا أقوال المتهم الأول، وأرشد أحدهما عن التوك توك المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة للتحقيق.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغًا يفيد باختفاء طفلة عقب خروجها من منزلها بدائرة مركز طما، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص اختفاء طفلة تُدعى «هاجر.ا.م» 13 عامًا تلميذة، تقيم بدائرة مركز طما، عقب خروجها من المنزل لشراء بعض المستلزمات الخاصة بها، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.