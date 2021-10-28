السجن عاما لمتهم باستدرج فتاة قاصر والاعتداء عليها بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بعد اتهامه بهتك عرض فتاة تحت السن مستغلا حداثة سنها وإقامة علاقة عاطفية معها ونتج عنه حمل سفاحا، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد سامح سعد الدين، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمين سر محمد عثمان.

ترجع أحداث القضية عندما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، من ولي أمر فتاة بقيام شخص هتك عرض نجلته وحملها فى الاسبوع الخامس، تم تقنين الإجراءات والتواصل للمتهم وعرضه على النيابة العامة واعترفت بارتكابه الجريمة باستدراج الفتاة لمحل سكنه ومعاشرتها، وقررت النيابة العامة حبس المتهم وإحالة القضية لمحكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، رئيس المحكمة، بمعاقبة حداد بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بهتك عرض فتاة بالقوة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد جمال شاور، وطارق ابراهيم محمد، وسامح سعيد سمك وسكرتير الجنايات محمد صالح.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 6809 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من شقيقة المجني عليها وقيام المتهم بهتك عرضها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أنه حال تواجد المجني عليها ف.م.ع، 16 سنة، بالشقة محل سكنها برفقة أطفال من أقاربها نظرا لذهابهم إلى المقابر ، وحضر المتهم إ.ج..أ، 26 سنة، حداد، لأخذ بعض المتعلقات من شقة خاله بالطابق الأرضي بذات العقار وطلب من المجني عليها فتح باب العقار لدخوله الشقة، وعند قيامها بذلك دفعها المتهم إلى داخل الشقة وقام بهتك عرضها بالقوة وفر هاربا.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.