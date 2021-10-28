مسؤولة روسية: تطعيم 67.8٪ بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا في روسيا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أن 67.8٪ في المتوسط من الروس، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، من إجمالي المستهدف تلقيحه (80٪) من جميع السكان البالغين في روسيا.

وقالت "جوليكوفا"، في اجتماعٍ حول التطعيم الشامل، وفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "اعتبارًا من اليوم، بلغ عدد السكان الذين تم تلقيحهم بالجرعة الأولى 67.8٪ في المتوسط في البلاد، من الرقم المستهدف 80٪"، ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ معدل مناعة القطيع 45.7٪ في روسيا.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت منظمة "مراقبة صحة المستهلك" الروسية، أن 80٪ على الأقل من السكان البالغين، يحتاجون إلى التطعيم لتحقيق مناعة القطيع في روسيا، وبحسب "جوليكوفا"، فهذه النسبة تقدر بأكثر من 90 مليون نسمة.