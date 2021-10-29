«مكافحة الإدمان» يوضح السلوكيات السيئة المترتبة على التعاطى

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة سلوكيات سيئة مترتبة على الإدمان، خاصة بين الشباب.



وأضاف الصندوق عبر موقعه الإلكتروني أن السلوك المترتب على التعاطي يتضمن:

1-إدمان المخدرات

2-إدمان الجنس

3-إدمان مواقع التواصل الاجتماعى

4-إدمان العمل

5-إدمان الطعام

6-إدمان القمار

7- إدمان النيكوتين (التدخين).

وعن أعراض الانسحاب، أشار الصندوق إلى أنها تتمثل فى مجموعة من الشكاوى والأعراض التى تظهر عند التوقف عن التعاطى وتشمل أى جزء من أجزاء الجسم حسب نوع المادة وجرعة التعاطى ومدة التعاطى ومن هذه الأعراض:

- الرجفة أو الارتعاش.

- قصور ذهنى.

- البلادة أو الغباء.

- نقص الانتباه.

- السرحان.

- التشنجات الصرعية وكثيرًا ما نجد شخصا يسقط أمامنا دون أن نعرف الحقيقة أنه يتعاطى.

- الهلاوس: السمعية، البصرية، الشمية.

- المشاكل الوجدانية: النشاط الزائد غير المفيد، الكآبة والاكتئاب.

وأكد الصندوق، أنه فى إطار حماية الشباب بالجامعات من الإدمان، فقد تم إنشاء "بيوت تطوع" تابعة للصندوق للعمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المعلقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعويتهم بمخاطر الإدمان.



وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن، إن الوزارة تعمل على رفع الوعي المجتمعي لدى الفئات المختلفة لاسيما الشباب بأضرار الإدمان، لافتة إلى أن “بيوت التطوع” مقرات دائمة للصندوق ومتطوعة ببعض الجامعات، لتكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة فى مواجهة المخدرات.