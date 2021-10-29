الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مكافحة الإدمان» يوضح السلوكيات السيئة المترتبة على التعاطى

الإدمان
الإدمان

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة سلوكيات سيئة مترتبة  على الإدمان، خاصة بين الشباب.


وأضاف الصندوق عبر موقعه الإلكتروني أن السلوك المترتب على التعاطي يتضمن: 

1-إدمان المخدرات
2-إدمان الجنس
3-إدمان مواقع التواصل الاجتماعى
4-إدمان العمل
5-إدمان الطعام
6-إدمان القمار
7- إدمان النيكوتين (التدخين).

وعن أعراض الانسحاب، أشار الصندوق إلى أنها  تتمثل فى مجموعة من الشكاوى والأعراض التى تظهر عند التوقف عن التعاطى وتشمل أى جزء من أجزاء الجسم حسب نوع المادة وجرعة التعاطى ومدة التعاطى ومن هذه الأعراض:

- الرجفة أو الارتعاش. 
- قصور ذهنى.
- البلادة أو الغباء.
- نقص الانتباه.
- السرحان.
- التشنجات الصرعية وكثيرًا ما نجد شخصا يسقط أمامنا دون أن نعرف الحقيقة أنه يتعاطى.
- الهلاوس: السمعية، البصرية، الشمية.
- المشاكل الوجدانية: النشاط الزائد غير المفيد، الكآبة والاكتئاب.

وأكد الصندوق، أنه فى إطار حماية الشباب بالجامعات من الإدمان،  فقد تم إنشاء "بيوت تطوع" تابعة للصندوق للعمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المعلقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعويتهم بمخاطر الإدمان.
 

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن، إن الوزارة تعمل على رفع الوعي المجتمعي لدى الفئات المختلفة لاسيما الشباب بأضرار الإدمان، لافتة إلى أن “بيوت التطوع” مقرات  دائمة  للصندوق ومتطوعة ببعض الجامعات، لتكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة فى مواجهة المخدرات.

مواقع التواصل وزيرة التضامن صندوق طلاب الجامعات التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

المصيلحى: حذف أى مواطن تصل فاتورته للكهرباء 800 جنيه من منظومة الدعم

«تاج الدين» يكشف موعد ذروة موجة كورونا الرابعة

التفاصيل الكاملة لواقعة هتك عرض شاب 17 عاما فى قنا

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

مباحث مطروح تلقي القبض على قاتل لواء بالمعاش وزوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

مصطفى عبيد

«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

محمد نجم

إلغاء حالة الطوارئ.. زاوية اقتصادية

ماجد حبته

مقاطعة نتفليكس.. العكس صحيح!

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

القصة الكاملة لأكذوبة وصول أرشيف الأهرام إلى المكتبة الإسرائيلية

رئيس وزراء إسرائيل ينفى تراجعه عن اتفاق تناوب السلطة مع لابيد

12 دولة أوروبية تدعو إسرائيل للتخلى عن بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة