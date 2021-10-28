الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 28-10-2021

أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم

واصلت أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 28-10-2021، استقرارها الجماعي، في جميع الشركات العاملة في القطاع، وتنشر "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 28-10-2021، في السوق المصري، جميع الشركات العاملة في القطاع.

 

أسعار طن الأسمنت البورتلاندي للمستهلك

جاء سعر طن الأسمنت بشركة السويدي في مقدمة الشركات المستقرة، حيث سجل 1125 جنيهًا، وتبعه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت المسلح، حيث بلغ 1118 جنيهًا.
 

بينما سجل سعر طن الأسمنت في شركة حلوان 1073 جنيهًا للطن الواحد، تلاه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث جاء مستقرًا عند 1060 جنيهًا.

 

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة النصر إلى 1055 جنيهًا، تبعه في المركز السادس سعر طن الأسمنت بشركة المعلم بسعر 1050 جنيهًا.
 

في حين سجل سعر طن الأسمنت بشركة المصري، 1045 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركتي وادي النيل والسهم بسعر 1040 جنيهًا.
 

كما استقر أيضًا، سعر طن الأسمنت بشركة المسلة، عند 1030 جنيهًا، في حين سجل طن الأسمنت بشركتا سيناء 42.5، والعسكري بني سويف 1023 جنيهًا.

 

أسعار الأسمنت الأبيض

واصل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، استقراره الذي بدأه منذ أسابيع، حيث سجل 2500 جنيهًا، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.

 

في حين جاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.

 

وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.

 

أسعار طن الأسمنت المخلوط

استقر سعر طن الأسمنت بشركة الواحة عند 840 جنيهًا، وتبعه سعر طن الأسمنت بشركة «إيه وان»، حيث سجل 830 جنيهًا.
 

أسعار الأسمنت المقاوم

جاءت شركتا السويدي وقاهر البحار، في مقدمة الشركات المستقرة، حيث سجل سعر طن فيهما 1150 جنيهًا، تلاهما شركة المسلح بنحو 1145 جنيهًا للطن الواحد.

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واستقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، عند 1140 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1080 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة السهم بنحو 1060 جنيهًا.

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وائل لطفي

عدو الفساد

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