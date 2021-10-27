الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أعضاء مجلس جامعة الأزهر يزورون مشروع المونوريل

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر يتفقد مشروع المونوريل،

تفقد أعضاء مجلس جامعة الأزهر، عددًا من المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة وحرص أعضاء مجلس الجامعة على زيارة مشروع المونوريل؛ للاطلاع على الإنجاز الذي تحقق فيه بتركيب أول عرباته على القضبان الخرسانية.

وأشاد أعضاء المجلس بالطفرة التنموية التي تحققت على أرض الواقع، مؤكدين أن هذه الإنجازات تعكس الرؤية الثاقبة التي تتميز بها القيادة السياسية نحو استشراف المستقبل. 

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وأكد أعضاء المجلس دعمهم لجميع جهود الدولة في البناء والتعمير التي تشهدها جميع قطاعات الدولة المصرية. 
 

يذكر أن جامعة الأزهر تعد من أوائل الجامعات التي عقدت مجلسها بمقر العاصمة الإدارية، خاصة مع قرب انتقال جميع الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

مجلس جامعة الأزهر العاصمة الإدارية الجديدة المشروع القومي المونوريل القيادة السياسية التعاون المستقبلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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