أعضاء مجلس جامعة الأزهر يزورون مشروع المونوريل

تفقد أعضاء مجلس جامعة الأزهر، عددًا من المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة وحرص أعضاء مجلس الجامعة على زيارة مشروع المونوريل؛ للاطلاع على الإنجاز الذي تحقق فيه بتركيب أول عرباته على القضبان الخرسانية.

وأشاد أعضاء المجلس بالطفرة التنموية التي تحققت على أرض الواقع، مؤكدين أن هذه الإنجازات تعكس الرؤية الثاقبة التي تتميز بها القيادة السياسية نحو استشراف المستقبل.



وأكد أعضاء المجلس دعمهم لجميع جهود الدولة في البناء والتعمير التي تشهدها جميع قطاعات الدولة المصرية.



يذكر أن جامعة الأزهر تعد من أوائل الجامعات التي عقدت مجلسها بمقر العاصمة الإدارية، خاصة مع قرب انتقال جميع الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.