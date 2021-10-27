الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاهل الأردنى يمنح ميركل وسام النهضة المرصع

ميركل
ميركل

منح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وسام النهضة المرصع، الذي يمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول، لجهودها الموصولة في تعزيز علاقات الصداقة وتوسيع التعاون بين الأردن وألمانيا.

وأعرب الملك عبدالله الثاني- خلال لقائه في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء، المستشارة ميركل- عن تقديره للعلاقات المتينة بين البلدين، مثمنًا الدعم الذي أعلنته ألمانيا اليوم للأردن بقيمة 483.7 مليون يورو لعام 2021.

وقال العاهل الأردني- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل- إن القيادة المحورية لميركل وجهودها الجادة ساهمتا في تعزيز التفاهم المشترك، وكان لها دور مهم في بناء شراكات متينة، لما تمتعت به من صوت للحكمة.

من جانبها، أشارت المستشارة ميركل إلى اهتمامها بجهود الإصلاح القائمة حاليًا في الأردن في عدة مجالات، معربة عن سعادتها للقاء جلالة الملك مجددًا في برلين لبحث العلاقات بين البلدين، والتي أصبحت أكثر متانة خلال الأعوام الماضية.

ووجهت ميركل- في ختام تصريحاتها- الشكر إلى الملك عبدالله الثاني لدوره في العمل لإيجاد حلول سلمية لصراعات المنطقة ونشر الاستقرار فيها، في ظل ظروف صعبة، وعلى تعاونه خلال الأعوام الماضية، مشيدة بجهوده في تعزيز الازدهار في الأردن.

وعلى صعيد آخر، طلب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير من المستشارة أنجيلا ميركل، مواصلة القيام بأعمال الحكومة لحين انتخاب مستشار جديد للبلاد، حسبما أعلن مكتب الرئيس، الثلاثاء.

وتعتبر هذه خطوة اعتيادية عندما لا يكون قد تم بعد انتخاب رئيس حكومة جديد خلال أول جلسة انعقاد للبرلمان الجديد. وتنتهي فترة عمل المستشارة والوزراء الاتحاديين رسميا مع انعقاد الجلسة التأسيسية للبرلمان الثلاثاء.

وأعلن مكتب الرئيس أيضا أن شتاينماير سيسلم وثائق الإعفاء من المنصب إلى أعضاء الحكومة الاتحادية في قصر بيلفيو الرئاسي.

ميركل الأردن الأردن وألمانيا علاقات الصداقة المستشارة ميركل الملك عبدالله الثاني

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