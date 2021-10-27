الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية العراقية تسليم أذربيجان 38 طفلا من عصابات «داعش» الإرهابية

38 طفلا من عصابات
38 طفلا من عصابات داعش

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، تسليم أذربيجان 38 طفلا من عصابات داعش الإرهابية.

وقال المُتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان، إن "وزارة الخارجيَّة وبالتنسيق مع وزارة العدل العراقيَّة وسفارة جمهوريَّة أذربيجان في بغداد، سلمت (38) من أطفال عصابات داعش الإرهابيّة وإرجاعهم إلى وطنهم".

وأضاف أن "الاطفال كانوا مُودَعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل المحاكم العراقيَّة المُختصة، لانتمائهنّ إلى عصابات داعش الإرهابيّة".

ويذكر أن نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني، لم تسمه، أن مجهولين يعتقد انتماؤهم لذوي ضحايا يوم أمس هاجموا قرية نهر الإمام المجاورة للقرية التي حصل بها الهجوم وقتلوا 7 اشخاص وحرقوا عددا من المنازل".

وشن تنظيم "داعش" الإرهابي، أمس، هجوما على قرية الرشاد في ديالى ما أدى إلى مقتل 11 شخصا.

وبحسب مصادر أمنية، فإن غالبية سكان قرية الرشاد هم من عشيرة بني تميم التي ينتمي إليها محافظ ديالى، وأُرسلت تعزيزات عسكرية لمكان الحادث وأُطلقت عملية تمشيط.

داعش العراق رابعة متطرف هجوم بيان

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