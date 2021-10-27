الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط ترويج كيلو ونصف «شابو» في طهطا

شابو
شابو

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة ترويج كيلو ونصف من مخدر الشابو "الآيس" تم ضبطه بحوزة مقاولين أثناء تواجدهما على الطريق الزراعى الغربى بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها قيام مقاولين بجلب كمية من المواد المخدرة مخدر الشابو بقصد الاتجار وترويج المخدر على العملاء بالمراكز المختلفة بمحافظة سوهاج

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا عقب عمل كمين على الطريق الزراعى الغربى بناحية قرية شطورة ، من ضبط عنصرى التشكيل بدائرة مركز طهطا أثناء إستقلاهما سيارة ملاكى  وبحوزتهما كيلو ونصف من مخدر الشابو " الأيس" ومبلغ مالى و2 هاتف محمول و2 مطواه

وبمواجهة عنصرى التشكيل بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسيارة للتنقل بها والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، تم تحرير محضرا بالواقعة جار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

مكافحة المخدرات طهطا شابو عملية وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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