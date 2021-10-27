اليوم.. الحكم فى تغريم منة فضالى 3 ملايين جنيه بسبب «سعر الذهب»

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم في الدعوى المقامة من رجل أعمال يدعى عريان فهيم، ضد الفنانة منة فضالي، يتهمها بالتشهير ونشر أخبار كاذبة تتعلق بشأن محلات مجوهراته خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة منة فضالي

وطلب مقيم الدعوى تعويضًا ماليًا قدره 3 ملايين جنيه من “فضالي”، مشيرًا إلى أنها حاولت الفصال أثناء شرائها قطع مشغولات ذهب من محل مجوهراته، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، فقامت بتوجيه سيل من الإهانات له واتهامات جزافية تسببت له في أضرار مادية ونفسية جراء تصريحاتها ضده.

كان المحامي سمير صبري، قد تقدم موكلًا عن عريان فهيم الجواهرجي، بدعوى تعويض ضد الفنانة منة الفضالي، واتهمها بتعمد نشر أخبار كاذبة عبر موقعها الإلكتروني، وعبر رسائل صوتية تتعمد من خلالها التشهير به وبسمعته التجارية وإهانته.

وأشار “صبري”، إلى أن الفنانة منة فضالي ذهبت لشراء مشغولات ذهبية من مجوهرات عريان فهيم في شارع البطل أحمد عبدالعزيز، وعندما حاولت تنزيل الأسعار بـ"الفصال" فوجئت بالرفض.

وأضاف أن "فضالي" هاجمت فهيم بسبب موقفه بـ“رفض الفصال” وعدم تنزيل الأسعار لها، كما أرادت، وبعد خروجها دون شراء، أرسلت مكالمات صوتية تحتوي على عبارات إهانة لموكله.

وقدّم "صبري" المستندات الدالة على ذلك وجميع الرسائل الصوتية، وطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لموكله تعويض 3 ملايين جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء مسلك الفضالي المخالف للقانون، وقيدت الدعوي برقم 138 لسنة 2019 وحدد لنظرها جلسة 2 مايو 2019، أمام محكمة 6 أكتوبر.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية عن أن هناك خلافات بين منة فضالي ورجال الأعمال عريان فهيم، وهي تُوجه له اتهامات بالنصب وترويج منتجات غير أصلية وتقليدية.