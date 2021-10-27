6 أهداف استراتيجية لخطة إنشاء 70 صومعة جديدة

تهتم وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتنفيذ خطة استراتيجية تستهدف إنشاء 70 صومعة جديدة لزيادة السعة التخزينية، حيث تعد هذه من الأمور الهامة والضرورية لتخزين الأقماح وإنتاج الدقيق في المطاحن وتوفير رغيف الخبز البلدي المدعوم للمواطنين البالغين نحو 71 مليون مواطن ويمثلون نسبه 80% من إجمالي السكان.

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية في التوسع في إنشاء الصوامع كمشروع قومي وأهمها:

أولا: تقليل نسبة الهادر والفاقد في عمليات التخزين، وهذا ما تحرص عليه الدولة في الاستدامة في الحفاظ على الـقماح لفترة طويلة لحين الاستخدام والطحن في مطاحن القطاع العام والخاص لصالح إنتاج رغيف الخبز المدعوم بخمسة قروش.

ثانيا: تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصوامع بناء صوامع جديده قريبة من مراكز التجميع للمزارعين من أجل توفير تكاليف النقل وتخفيف الأعباء عن كاهلهم حتى يتم تجميع المحاصيل بشكل أفضل وأكثر فاعلية، وتعزيز عمليات التوريد للأقماح المحلية، وخاصة في موسم تسويق الأقماح في منتصف شهر أبريل المقبل وحتى شهر يونيو أو يوليو المقبل، والتي تستهدف دائما زيادة العملية الإنتاجية في عملية التوريد لتصل إلى 4 ملايين طن قمح محلى، من خلال تخصيص وزارة المالية ميزانية لشراء الأقماح من الفلاحين والمزارعين تصل إلى قرابة 16 مليار جنيه.

ثالثا: تهدف وزارة التموين من خطة التطوير في التوسع في إنشاء صوامع لزيادة وتوفير المخزون الاستراتيجي للأقماح ليكفي الاحتياجات لمدة 6 أشهر مقبلة.

رابعا: تنفيذ خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتسكين الشباب والاهتمام بالشباب للعمل في الصوامع الجديدة، يكون إضافة قوية لمراقبة المخزون ودرجات الحرارة والرطوبة للحفاظ على محصول القمح.

خامسا: زيادة السعات التخزينية لصوامع الحبوب القريبة من الموانئ ومناطق الإنتاج والاستهلاك، وهو أحد عناصر البنية الأساسيه للأمن القومي الغذائي المؤثرة على تدفق الحبوب.

سادسا: تقليل نسبة الفاقد والحفاظ على الأقماح بشكل مستمر بدلا من الشون غير المطورة؛ للحفاظ على كل حبة قمح من الفاقد أو تعرضها لعوامل التعرية خلال تقلبات الطقس.