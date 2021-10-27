نستعرض لكم فى هذا التقرير أسعار الأسمنت، اليوم الأربعاء، حيث يواصل الأسمنت المخلوط تراجعه لليوم الثاني على التوالي، بانخفاض يصل لـ40 جنيهًا في الطن الواحد في بعض الشركات، بينما يحافظ الأسمنت البورتلاندي والأبيض والمقاوم على استقرار أسعاره التي شهدها منذ أمس الأول.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 27-10-2021 في الشركات



وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 27-10-2021، في السوق المصري، جميع الشركات العاملة في القطاع.



أسعار طن الأسمنت البورتلاندي للمستهلك

واصل سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، استقراره عند 1125 جنيهًا، وتبعه في ذلك سعر طن الأسمنت المسلح، حيث سجل 1118 جنيهًا.



وجاءت شركة حلوان في المركز الثالث، حيث وصل سعر الطن فيها إلى 1073 جنيهًا للطن الواحد، تلاه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث جاء مستقرًا عند 1060 جنيهًا.

وشهد سعر طن الأسمنت بشركة النصر استقرارًا عند 1055 جنيهًا، تبعه في المركز السادس سعر طن الأسمنت بشركة المعلم بسعر 1050 جنيهًا.

في حين جاء سعر طن الأسمنت بشركة المصري مستقرًا عند 1045 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركتي وادي النيل والسهم بسعر 1040 جنيهًا.



كما استقر أيضًا، سعر طن الأسمنت بشركة المسلة، عند 1030 جنيهًا، في حين سجل طن الأسمنت بشركتا سيناء 42.5، والعسكري بني سويف 1023 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

استكمل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، استقراره الذي بدأه منذ أسابيع، حيث سجل 2500 جنيهًا، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.

في حين جاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.

وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.

أسعار طن الأسمنت المخلوط

تراجع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة من 865 جنيهًا، إلى 840 جنيهًا، بانخفاض قدره 25 جنيهًا، وتبعه سعر طن الأسمنت بشركة «إيه وان» بانخفاض قدره 40 جنيهًا، حيث سجل 830 جنيهًا، مقارنة بـ870 جنيهًا بأسعار أمس.



أسعار الأسمنت المقاوم

جاءت شركتا السويدي وقاهر البحار، في مقدمة الشركات المستقرة، حيث سجل سعر طن فيهما 1150 جنيهًا، تلاهما شركة المسلح بنحو 1145 جنيهًا للطن الواحد.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، عند 1140 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1080 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة السهم بنحو 1060 جنيهًا.