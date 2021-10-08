الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«الزيني»: أسعار مواد البناء لن تتأثر بالزيادة الجديدة في البنزين

أحمد الزيني
أحمد الزيني

 قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن تحريك أسعار البنزين بمشتقاته لن يؤثر على أسعار النقل؛ لأن الاستخدام الأكبر للسولار، كذلك مواد البناء وصناعة الأسمنت تستخدم الفحم وليس البنزين، وعليه لن تؤثر الزيادة على أسعار مواد البناء.

وأضاف “الزيني”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تثبيت سعار السولار والمازوت ساهم في ثبات الأسعار لكثير من السلع، وكذلك استهلاك المصانع وغيرها.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قال في بيان اليوم الجمعة، إن قرار زيادة أسعار البنزين، جاء نتيجة ارتفاع أسعار البترول وزيادة طفيفة في أسعار صرف العملة الأجنبية.

وجرى عديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا كالآتي: 7 جنيه للتر البنزين 80 و 8.25 جنيه للتر البنزين 92 و 9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

 

 

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