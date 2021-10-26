العراق: إبطال مفعول عبوة ناسفة وقنبلة يدوية جنوبى بغداد

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، عن إبطال مفعول عبوة ناسفة وقنبلة يدوية في محافظتي النجف وبابل جنوبي العاصمة بغداد.

وأفاد المصدر الأمني في تصريح خاص للقناة (العراقية) الإخبارية اليوم: بأن "القوات الأمنية تمكنت خلال عملية مداهمة أحد الأوكار من معالجة قنبلة يدوية في حي الجزائر بالعاصمة بغداد، وفق الإجراءات القياسية في محافظة النجف بدون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.

وأوضح: أن خبراء المتفجرات تمكنوا أيضًا من معالجة عبوة ناسفة؛ تتكون من مواد شديدة الانفجار تقدر بـ 2 كيلو جرام في ناحية مدينة الإسكندرية منطقة مويلحة الثالثة بمحافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة بغداد.

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بانفجار عبوة ناسفة على قطعات الجيش ضمن قضاء الحضر في محافظة الموصل.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية، خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد؛ لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي، بإصابة ثلاثة عناصر من الشرطة بسقوط قذيفة شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر- في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية: إن قذيفة هاون سقطت قرب محكمة ناحية أبي صيدا التابعة لقضاء المقدادية شمال شرقي ديالى.

وأضاف المصدر: أن "الحادث أدى الى إصابة 3 منتسبين بجروح متفاوتة".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن انطلاق عملية أمنية لملاحقة العناصر الإرهابية في محافظة ديالي شرقي البلاد.

وذكرت الخلية- في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية: أن "قيادة عمليات ديالي شرعت في تنفيذ عملية نوعية من خلال قطعات الفرقة الأولى بالجيش العراقي لمداهمة وتفتيش حاوي العظيم، والقرى المجاورة لها".

وأضافت: أن العملية تهدف إلى تطهير منابع الإرهاب وتدمير الأوكار، وإلقاء القبض على المطلوبين أمنيًا.