«صاحب البوكر».. جلال برجس في ضيافة معرض الشارقة للكتاب

يحل الروائي الأردني جلال برجس الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" 2021 عن روايته دفاتر الوراق ضيفا على معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وقال جلال برجس: “معرض الشارقة الدولي للكتاب من أهم المعارض الدولية التي يحرص على التواجد فيها، فهو يستقطب عددا كبيرا من أهم الكتاب والفنانين والقراء وعناوين الكتب”.

وفي هذه الدورة من المعرض سيلتقي صاحب (دفاتر الوراق، وسيدات الحواس الخمس، وأفاعي النار، ومقصلة الحالم ) بقرائه الذين يزورون معرض الشارقة، وسيتواجدون في عدد من الفعاليات التي يشارك بها حيث سيشارك برجس يوم السبت السادس من نوفمبر في ندوة تتطرق للتنظير والنقد عبر محور يأتي من عدة تساؤلات أهمها: هل يواكب التنظير حالياً النتاجات الأدبية في عمومها، وبخاصة السرد الأدبي والإبداع القصصي والروائي؟ وهل يبتكر التنظير المعاصر أدواته اللازمة لإتمام عملية النقد؟ وما الذي يمكن للعمل التنظيري بشكل عام أن يقدمه للإبداع الأدبي في حركته نحو التطور والارتقاء؟.

كما سيوقع برجس في السابع من نوفمبر روايته دفاتر الوراق في ركن التواقيع. وتسضيف (استراحة معرفة) مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة صاحب البوكر في لقاء في أروقة معرض الشارقة.

يذكر أن جلال برجس نال مؤخراَ الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر) 2021 عن روايته "دفاتر الوراق". وهو شاعر وروائي أردني من مواليد 1970. يعمل في قطاع هندسة الطيران.

كتب الشعر والقصة وأدب المكان قبل أن يتجه إلى كتابة الرواية. وعمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين وترأس عددا من الهيئات الثقافية وهو الآن رئيس مختبر السرديات الأردني، ومُعد ومقدم برنامج إذاعي بعنوان (بيت الرواية).

وصدر له في الشعر: "كأي غصن على شجرة" (2008) و"قمر بلا منازل" (2011) وفي القصة: "الزلازل" (2012) الحائزة على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، وفي أدب المكان "شبابيك مادبا تحرس القدس" (2017)، و(حكايات المقهى العتيق) رواية مشتركة 2019.