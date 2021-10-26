انعقاد اللجنة الفنية المشتركة للمياه والزراعة في المنطقة العربية

أعلنت وزارة الري استمرار فعاليات أسبوع القاهرة للمياه لليوم الثالث على التوالي حيث إنه تم عقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوي للمياه والزراعة في المنطقة العربية (الفاو، جامعة الدول العربية).

ونظمت جامعة الدول والمنظمة العربية للتنمية الزراعية هذا الاجتماع، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

أوضحت الوزارة أن اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة هى الذراع الفني للمجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة بجامعة الدول العربية، وتم إنشاء اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة بموجب قرار الاجتماع الوزاري المشترك للمياه والزراعة في 4 أبريل 2019.

وتم عقد الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة في أكتوبر ٢٠٢٠ عبر وسائل الاتصال الافتراضية، حيث تم تقديم مشروع مبدئي لخطة عمل تنفيذية لتفعيل إعلان القاهرة لعام ٢٠١٩ ومناقشة هذا المشروع مع الدول الأعضاء، كما طلبت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالسياسات والشفافية من الأمانة المشتركة والمنظمات الشريكة تجميع التعليقات الواردة من الدول الأعضاء على خطة العمل وإعداد نسخة منقحة لمراجعتها بالاجتماع.

أما بالنسبة لوضع القواعد الاسترشادية للتوزيع المستدام للموارد المائية المستخدمة للزراعة، فقد أنشأت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع الأمانة المشتركة مجموعة عمل بالاستعانة بكبار المستشارين الخارجيين لإعداد القواعد الاسترشادية المطلوبة.