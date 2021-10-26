الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انعقاد اللجنة الفنية المشتركة للمياه والزراعة في المنطقة العربية

الزراعة
الزراعة

أعلنت وزارة الري استمرار فعاليات أسبوع القاهرة للمياه لليوم الثالث على التوالي حيث إنه تم عقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوي للمياه والزراعة في المنطقة العربية (الفاو، جامعة الدول العربية).

ونظمت جامعة الدول والمنظمة العربية للتنمية الزراعية هذا الاجتماع، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

أوضحت الوزارة أن اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة هى الذراع الفني للمجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة بجامعة الدول العربية، وتم إنشاء اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة بموجب قرار الاجتماع الوزاري المشترك للمياه والزراعة في 4 أبريل 2019.

وتم عقد الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة في أكتوبر ٢٠٢٠ عبر وسائل الاتصال الافتراضية، حيث تم تقديم مشروع مبدئي لخطة عمل تنفيذية لتفعيل إعلان القاهرة لعام ٢٠١٩ ومناقشة هذا المشروع مع الدول الأعضاء، كما طلبت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالسياسات والشفافية من الأمانة المشتركة والمنظمات الشريكة تجميع التعليقات الواردة من الدول الأعضاء على خطة العمل وإعداد نسخة منقحة لمراجعتها بالاجتماع.

أما بالنسبة لوضع القواعد الاسترشادية للتوزيع المستدام للموارد المائية المستخدمة للزراعة، فقد أنشأت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع الأمانة المشتركة مجموعة عمل بالاستعانة بكبار المستشارين الخارجيين لإعداد القواعد الاسترشادية المطلوبة.

“الزراعة المياه أسبوع القاهرة للمياه الجامعة العربية “الفاو”

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

حقيقة وفاة الإعلامى مدحت شلبى

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحرش شخص بفتاة داخل أتوبيس فى المعادى

لا داعى للتوتر.. قرار جديد من «التعليم» بشأن امتحانى رابعة ابتدائى

والد الطالب المعتدى عليه من مُعلمة: «كان بيحوش عن زميله فضربته بالسكين»

محمد الباز يكشف سبب دعمه للفنان شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

ماجد حبته

..وانتهى «مسلسل» الطوارئ

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تعرب عن قلقها بعد وضع إسرائيل لـ6 منظمات فلسطينية بقوائم الإرهاب

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب أوروبا بربط المساعدات والشراكة مع إسرائيل بإنهاء الاحتلال

اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى فلسطين: اعتداء المستوطنين على موظفينا «مرفوض»