الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: بوتين يشارك في اجتماعات رابطة دول «آسيان» غدًا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في سلسلة من الاجتماعات عبر الإنترنت مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، غدًا الأربعاء؛ لبحث قضايا تشمل قضايا الانتعاش الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وإجراءات مكافحة فيروس كورونا والتغلب على عواقب الوباء.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية-وفقا لما جاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين : "يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (في مؤتمر عبر تقنية الفيديو) في القمة السادسة عشرة لشرق آسيا، التي ستترأسها بروناي".

وأشارت إلى أنه ستتم مناقشة قضايا الانتعاش الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والتغلب على تداعيات فيروس كورونا، موضحة أن بوتين سيشارك في الـ 28 من الشهر نفسه في الجلسة العامة للقمة الرابعة بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"" . 

 

الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول جنوب شرق آسيا آسيان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

والد الطالب المعتدى عليه من مُعلمة: «كان بيحوش عن زميله فضربته بالسكين»

حقيقة تأجيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي

«البرهان»: كان هناك مخطط للذهاب بالسودان نحو الحرب الأهلية والقوات المسلحة ليست فردًا

جالطة سراى غاضب من مصطفى محمد بعد الخسارة أمام بشكتاش

مدته 88 يومًا ويبدأ فى 21 ديسمبر.. موعد دخول فصل الشتاء

تاج الدين: السماح بتطعيم الأطفال والمرضعات والحوامل بلقاح كورونا قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعد خطط لمهاجمة منشآت نووية إيرانية

فرنسا تستنكر التوسع الاستيطانى الإسرائيلى فى الضفة الغربية

الجزائر: أقلام ملونة تحمل "رموزًا يهودية" تغزو الأسواق