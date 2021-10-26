حقيقة إلغاء شاطئ البوريفاج لصالح مشروع كوبري ونفق 45

مشروع مروري جديد تشهده محافظة الإسكندرية وتحديدًا في منطقة شارع 45 أحد أهم الشوارع الحيوية والرئيسية بنطاق حي المنتزة شرق عروس البحر المتوسط.

أعمال إنشائية يشهدها محيط المنطقة لتنفيذ نفق وكوبري بمنطقة شارع 45، مع وضع حواجز مانعة تغلق بداية الطريق لمنع دخول السيارات مع إتاحته للمارة بحركة طبيعية.

إلغاء شاطئ البوريفاج لصالح مشروع كوبري

وقالت المهندسة إيمان الحريري مدير عام مشاريع منطقة الإسكندرية والبحيرة بجهاز تعمير الساحل الشمالي، إن الهدف من المشروع تخفيف الاختناق المروري بنطاق شارع 45 وإقامة ممشى سياحي للترويح على المواطنين، خاصة أن الاسكندرية مدينة ساحلية مصيفية وتشهد إقبالًا كبيرًا من زوار المدينة خاصة في فصل الصيف.

إلغاء شاطئ البوريفاج لصالح مشروع كوبري

وأضحت الحريري لـ"الدستور" أن المشروع ينفذ بطول 600 متر ويستغرق 7 أشهر تنفيذ بدءا من 10 أكتوبر الماضي، حتى 30 مايو 2022، فمشتملات المشروع تنفيذ نفق من شارع ٤٥ وحتى الكورنيش يتجه يسارا للمتجهين من شارع ٤٥ الى وسط المدينة، إنشاء كوبري متجه من منطقة المندرة للمتجهين الى شارع ٤٥ والطريق الدولي، وتنفيذ ممشى سياحي امام شارع ٤٥ على الكورنيش.

وأوضحت الحريري، أنه لا صحة لما يتم تداوله من إلغاء شاطىء البروفاج وأخذ تلك المساحة الشاطئية لتنفيذ كوبري ونفق ٤٥، ولكن ما يتم هو منطقة عمل مؤقتة للمشروع الإنشائي، خاصة أن بداية تنفيذ المشروع انتظرت فترة مغادرة المصطافين وقلة الازدحام.

إلغاء شاطئ البوريفاج لصالح مشروع كوبري

وعن الطرق البديلة لحين انتهاء المشروع، فتم إغلاق شارع 45 من يوم 10 أكتوبر الماضي من الكورنيش حتى قبل شارع السباعي والدخول اليه من خلال شارع إسكندر إبراهيم أما شارع جمال عبد الناصر او شارع السباعي.

وللتوجه إلى الكورنيش من خلال الدخول الى شارعي ميناء أغادير أو محمد صالح حرب المتفرعين من جمال عبد الناصر أو من أمام أسواق الشريف.

إلغاء شاطئ البوريفاج لصالح مشروع كوبري

تابعت الحريري أنه تم التنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية لإرشاد المواطنين بعلامات إرشادية للتسهيل على المواطنين السير في الشوارع البديلة لحين انتهاء المشروع، مع عمل مرمات وترميم للاسفلت لتجهيز الشوارع البديلة لحين الانتهاء من المشروع.

شملت الأعمال إزالة جزء من الجزيرة الوسطى أمام شارع إسكندر إبراهيم والأكاديمية حتى تتمكن السيارات من التوجه من شارع اسكندر ابراهيم الى جمال عبد الناصر يسارا، وايضا ازالة جزء من الجزيرة الوسطى أمام شارع أطلس لتتمكن دخول السيارات القادمة من شارع اسكندر ابراهيم مرورا بجمال عبد الناصر الى طريق الكورنيش من خلال شارع اطلس.

شاطئ البوريفاج