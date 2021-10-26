تسليم 1300 جهاز تعويضي وسماعة طبية لغير القادرين بالغربية

أكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، اليوم الثلاثاء، تسليم 1300 جهاز تعويضي وسماعة طبية خلال العام الجارى على مستوى قرى ومراكز المحافظة لغير القادرين، وذلك بدعم من جمعية الأورمان، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأشارت المديرية، أنه تم اختيار هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية تحت إشراف المديرية لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان، التى تقوم بتوريد الأجهزة التعويضة والأطراف الصناعية من الشركات المتميزة فى هذا المجال.

وأضافت المديرية، أن الدعم الذى تقدمه الأورمان تحت إشراف المديرية، يأتى فى تعاون المديرية مع الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي و المجتمعى ، فى المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأوضحت، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الغربية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، وعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والعزب، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية، لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

كمت كرم مجلس شؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا كلا من أمانى النادى مدير مديرية التضامن الاجتماعى، والدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية.

أشادت أماني النادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، بدور جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى فى دعم وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة وغيرها من الأنشطة، بما يسهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لا سيما الأهداف الخاصة بمحورى العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.

من جانبه قدم الدكتور حاتم كمال أنور الشكر لجامعة طنطا لدورها الرائد فى قطاع خدمة المجتمع وتمنية البيئة برئاسة الدكتور عماد عتمان، مشيرًا إلى تعاون الجامعة المثمر فى تنفيذ 16 قافلة بيطرية بمدينة زفتى استهدفت التعامل مع 6500 حيوان وعدد 37 ألف طائر، إلى جانب تنفيذ حملات لمكافحة الكلاب الضالة داخل المحافظة.