مؤشر خطر.. أساتذة مناعة يكشفون سر تزايد وفيات كورونا بنسبة 400%

تتزايد نسبة الوفيات بفيروس كورونا،رغم الجهود المبذولة في التلقيح حول العالم، ولذلك تصاعدت موجة من الشائعات حول جدوى اللقاح في تقليل مخاطر الوباء، وتتردد أقاويل عن تسبب أنواع مختلفة من اللقاح في الإصابة.

محليًا، أصبحت مصر تُسجل أربعة أضعاف الوفيات عند ظهور الجائحة، فبعد أن كان عددهم لا يتجاوز أصابع اليدين، كسرنا خلال العشرة أيام الأخيرة حاجز الـ٤٠ حالة وفاة ..فما الأسباب وسبُل تجنبها؟.

أستاذ مناعة: حفلات الساحل وتجمعات الشواطئ

أكد الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة واستشاري المناعة والتغذية، أن زيادة الإصابات في الايام الأيام الاخيرة، حصيلة ما حدث خلال الشهرين الماضيين وتدهور حالة أصحابها نتيجة الاستهتار، حتى لم يعد يَصلُح لعلاجها بروتوكلات علاج.

ويوضح " المر" أن سبب الزيادة حفلات الصيف التي انتشرت في المحافظات الساحلية م و التزاحم المستمر مع هجر كافة الإجراءات الاحترازاية، والشعور العام بالأمان في الشوارع العامة بعد إنهاء قرارات الإغلاق وعودة رحلات الملاحة والطيران، كل ذلك عزز مشاعر الارتياح، ومن الناحية الجسدية فإن الحالة العقلية التي نُسي فيها الوباء تقلل من نشاط المناعة في استقباله على عكس ما سبق فكان دومًا متأهبًا لمجابهة المرض.

أستاذ أمراض صدرية: هناك شائعات لتقليل الاقبال علي التلقيح

ربط الناس زيادة المنحى الوبائى مع بدء توزيع اللقاح حول العالم، يعتبره الدكتور سمير السيد أستاذ أمراض الصدر والجهاز التنفسي بالأكاديمية العسكرية، مجرد شائعة للتقليل من أهمية اللقاح، على العكس وظيفته الأساسية تقليل نسب الاصابة وتدهور الحالة الصحية لصحابها في حالة الحدوث، لذلك تنصح بها كل وزارات الصحة حول العالم ومنظمة الصحة العالمية لأثرها في القضاء على الوباء أو جعله "stream " ضعيف يسهل التعامل معه بشكل موسمي .

وأكمل " السيد" أن هناك حملات يروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي يقودها مجموعة من الجهلاء، لتشكيك في فعالية اللقاح، وتسببها في أعراض خطيرة لبعض الحالات، فعلى العكس كلام عار تمامًا من الصحة، وليس له أي أساس علمي، حيث يشترك جميعها في طريقة التصنيع أنها تحوي التركيب البروتيني للفيروس، فتشكل مناعة داخلية لمهاجمته عند الولوج للجسم .

أما الوفيات التي نجمت عن تلقي اللقاحات فهي نادرة وتُعد في مصر على أصابع اليد الواحدة، وطبيعية للغاية بسبب الأمراض المزمنة لأصحابها، وكذلك حالة التراقب النفسي لمتلقي المصل عند تلقيه فالرهاب أحيانًا يؤدي لموت.

استاذ الاوبئة: الجرعة المعززة ضرورية

يرى الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء بجامعة مصر،أن معدل تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في هذه المرحلة أسرع من المراحل السابقة من ناحية الانتشار، معللًا: أن العالم كله يتوقع زيادة أعداد الإصابات لثلاثة أضعاف أعداد الإصابات في المراحل السابقة وخصوصًا أن هذه الموجة تضم متحورات مثل متحور دلتا ودلتا بلس .

ويوضح "عنان " أن دول العالم انتبه في هذه المرحلة لعدم زيادة معدل الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا لذا تتجه بعض الدول لإعطاء سكانها الجرعة المعززة من اللقاح_ الثالثة والرابع_ ومن الوارد أن تصل مصر لهده المرحلة لمن مضى على تلقيهم اللقاح 3 شهور فيما فوق .

وشدد الدكتور على أهمية التطعيم في هذه المرحلة لأنه السلاح الوحيد لمواجهة الجائحة ، مضيفًا أن معدل الوفيات منخفض مقارنة بالموجات السابقة ويرجع ذلك إلى حصول نسبة نحو 32% من الشعب المصري وهي تمثل الفئات الأكثر خطورة وأيضا الوعي بفكرة العلاج المبكر عند ظهور أي أعراض، اضافة إلى طواقم التدريس وطلاب المدراس .

وأشار محاضر اقتصاديات الدواء ، إلى تحسن البروتوكولات العلاجية في هذه المرحلة على عكس المرحلة الأولى ويتم استخدام أدوية أفضل ووجودها بكميات كافية.