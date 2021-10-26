أحمد محسن: آثار اقتصادية واجتماعية ودولية مبهرة لإلغاء قانون الطوارئ

أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس السيسي إلغاء مد قانون الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة، مؤكدا أنه يؤرخ لفترة سياسية جديدة في مصر، ويؤكد أن البلاد أصبحت واحة للأمن والاستقرار بعد القضاء على الإرهاب.

وقال محسن، في تصريحات له اليوم، إن اهتمام كافة وسائل الإعلام العالمية بالقرار ونقله للعالم، ومتابعة صداه منذ اللحظات الأولى يؤكد حيويته وانتظار الكثيرين له، وأنه جاء في وقته المناسب من جانب القيادة السياسية المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قرار إلغاء الطوارئ ضربة معلم من جانب الرئيس السيسي، تؤكد حكمة القيادة المصرية واتخاذ كل قرار بوقته، مشددا ان الطوارئ في ظروف زمنية سابقة وضرورية لمواجهة جحافل الشر والعدوان والإرهاب، أما اليوم فلا حاجة للبلاد به.

واختتم محسن أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والدولية لإلغاء قانون الطوارئ، ستكون مبهرة وكذلك على مستوى ممارسة الحقوق والحريات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن، مساء أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر فيسبوك: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وتابع: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».