التحقيق في مصرع موظف سقط من «الخامس» بمدينة نصر

تباشر النيابة العامة بمدينة نصر، التحقيقات في مصرع موظف، إثر سقوطه من الطابق الخامس في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وقررت تسليم الجثمان لذويه والتصريح بالدفن عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله.

- تفاصيل البلاغ

كان مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر، قد تلقى إخطارًا من مستشفى التأمين الصحي بوصول موظف جثة هامدة بسبب إصابته بنزيف حاد وتهشم في عظام الجمجمة إثر سقوطه من أعلى.

وبالانتقال، تبين العثور على جثة «ع.ع» في العقد الخامس من العمر ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبالفحص تبين ارتداء المتوفي لكامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسور في عظام الجمجمة أسفرت عن نزيف حاد أدى إلى الوفاة، كما تبين إصابته بعدة كسور في أماكن متفرقة من الجسم، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

- اختصاصات الطب الشرعي

وفي سياق منفصل يختص الطب الشرعي بتشريح جثث المتوفين في الجرائم الجنائية، و الكشف الطبي على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية، و فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية، و تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون، وبحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته)، و بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية)، و التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية، و الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا، و حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائي، و المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم .

- اختصاصات المعامل الطبية الشرعية

وتختص المعامل الطبية بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض الخاصة بالدم، المنى – وفصائلها، و الكيمياء الحيوية، و العلامات المرضية بأنسجة الجسم، و الآثار الإصابية بأنسجة الجسم، والكائنات الحية الدقيقة ، و بصمة الحامض النووي (D.N.A).